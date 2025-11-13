A través de la mediación de la Segob, sindicato de burócratas logra designar a su comité electoral

Con la mediación de la Secretaría de Gobernación, el Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados (Stspepyod) eligió formalmente este jueves a los integrantes del Comité Electoral en una Asamblea General Extraordinaria.

El órgano, encargado de organizar los comicios para nombrar a la nueva dirigencia gremial, quedó integrado con el respaldo de mil 678 votos a favor, mayoría de los presentes en la asamblea.

El nuevo Comité Electoral quedó conformado de la siguiente manera: Edgar Sánchez Pérez, presidente; César Martín Martínez Fuentes, secretario; Clara Lascano Juárez, primer escrutador; y María Esther González Enríquez, segundo escrutador.

Lee: Revienta Jhovanni Oliver elección en el Sindicato Burocratas; bloquea y cierra puerta a cientos de votantes

El anuncio lo hizo el actual secretario General del Sindicato de Burócratas, Jhovanni Oliver Gallo, quien afirmó que, tras la conformación del Comité Electoral, este queda electo conforme al Artículo 70 de los estatutos internos del sindicato.

La asamblea concluyó con la instrucción de elaborar el acta correspondiente y notificar al Honorable Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla para los efectos legales y administrativos procedentes. También se ordenó la publicación de los resultados en los medios oficiales de difusión del sindicato.

La sesión fue declarada cerrada a las 12 horas con 44 minutos de este jueves 13 de noviembre de 2025.

Consulta: Culpa Jhovanni Oliver Gallo a disidentes de suspensión de elección en Sindicato de Burócratas