COMISIONES DE PANTALLA

Integrantes del Colectivo La Voz de los Desaparecidos evidenciaron, al presentarse ayer en las oficinas de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, que la titular y sus principales colaboradores no tienen un plan de trabajo ni seguimiento de las desapariciones que se reflejen en estadísticas, como tampoco coordinación con la Fiscalía General del Estado.

Lo anterior se suma al hecho, grave por cierto, de que nunca han incorporado ni contactado a la principal organización en la entidad de madres, padres y familiares buscadores, como es el Colectivo La Voz de los Desaparecidos, lo que denota no solo la falta de solidaridad con las víctimas, sino la falta de profesionalismo en las tareas que deben emprender para encontrar a las y los desaparecidos, donde las familias han desarrollado procesos que marcan pauta para las actividades que instituciones y gobiernos deben realizar.

En la reunión, la titular del organismo, María del Carmen Carabarin, no solo exhibió su ignorancia sobre datos elementales de su labor, como el número de expedientes que tiene abiertos la comisión, la cantidad de fosas clandestinas que se han descubierto en el territorio poblano o el número de personas desaparecidas y localizadas, sino que sus colaboradores llegaron a comportarse con despotismo hacia los parientes buscadores, incluso intentado desacreditarlos.

Los colectivos y las organizaciones son los que han propiciado la creación de normas y organismos gubernamentales para encontrar a sus familiares. Resulta paradójico que estos activistas no sean considerados de manera permanente para las actividades que la comisión realiza y que tengan que denunciar que no son avisadas de acciones de búsqueda que se realizan y que el personal de la comisión ni siquiera sabe a qué persona tienen que localizar, no llevan el equipo indispensable para la tarea e incluso hay algunos que se fatigan de inmediato al hacer las excavaciones.

No sobra tampoco hacer un llamado a la empatía y sensibilidad que todos los funcionarios de esta institución están obligados a brindar a los familiares que acuden a ellos, ante la trágica situación que viven al no poder encontrar ni saber dónde están sus hijas e hijos desaparecidos.