Aprueban en comisiones reforma que da prioridad para que las mujeres víctimas de violencia adquieran vivienda en Puebla

Efraín Núñez

Integrantes de la Comisión de Vivienda aprobaron una reforma a la ley estatal en la materia que otorga prioridad a las mujeres víctimas de violencia para acceder a un hogar digno, medida que también favorecerá a sus hijas e hijos. Esta iniciativa, presentada por la fracción de Morena, introduce los principios de igualdad, perspectiva de género y no discriminación en los artículos tercero y quinto de la legislación, mientras que el artículo séptimo, fracción segunda, especifica la urgencia de atender a las familias afectadas.

Durante la sesión celebrada este lunes, se argumentó que numerosas mujeres se ven obligadas a abandonar su vivienda para preservar su seguridad, debiendo refugiarse en casas ajenas o en la calle, lo que agrava su estrés y coloca a sus hijos e hijas en riesgo de abandono escolar y otras situaciones de vulnerabilidad. El dictamen subraya que el acceso a vivienda “es fundamental para la recuperación de mujeres víctimas de violencia”, ya que muchas permanecen en ambientes inseguros por falta de opciones, perpetuando así los ciclos de agresión.

De acuerdo con el documento legislativo, una vivienda adecuada es esencial para garantizar el bienestar, la seguridad y la salud de sus ocupantes; así lo respalda la oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas, citada como fundamento de la reforma. Se recalca que, en México, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y del Instituto Nacional de las Mujeres, menos mujeres son propietarias de viviendas, lo que responde, entre otros factores, a la violencia estructural, la brecha salarial y la dificultad de acceso al empleo. El panorama es alarmante: siete de cada diez mexicanas han sufrido alguna forma de violencia a lo largo de su vida; la mitad ha vivido agresiones sexuales y 34.7 por ciento ha padecido violencia física.

La diputada de Morena, Xel Arianna Hernández García, afirmó que la reforma está orientada a garantizar un techo digno para que mujeres y sus familias puedan desarrollarse en condiciones seguras. Advirtió que aún hay retos pendientes relacionados con el fomento al emprendimiento, el acceso a servicios sociales y la permanencia educativa para mujeres afectadas. La legisladora señaló que la política de vivienda con perspectiva de género debe ser transversal y replicarse en todos los programas y dependencias que brindan atención a este sector.

Esta reforma será sometida a discusión en el pleno, en busca de que trascienda como un instrumento efectivo que rompa el ciclo de violencia y brinde protección real a quienes más lo necesitan en Puebla

