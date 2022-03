Crean comisión para defender pueblos originarios y detener desaparición de juntas auxiliares

Ciudadanos y ex ediles de las 17 juntas auxiliares de la capital del estado conformaron una comisión para defender los pueblos originarios y detener la desaparición de estas formas de gobierno, como lo propone el coordinador de los diputados del PAN en el Congreso Local, Eduardo Alcántara Montiel.

En conferencia de medios, los quejosos informaron que en las próximas semanas harán foros en las 17 juntas auxiliares y de estos surgirá una propuesta que presentarán al Congreso del Estado.

Calificaron de “innecesaria” y “desproporcionada” la propuesta de Alcántara Montiel, pues está basada en la idea “falaz” de que los ciudadanos no se identifican con sus pueblos.

Entre los manifestantes se encontraban Isaac Fernández, ex presidente de Ignacio Romero Vargas; Gilberto Jiménez Maravilla, ex candidato en San Baltasar Campeche; Alberto Rodríguez Victoria, ex edil de La Libertad y Herón García, académico y habitante de San Francisco Totimehuacan.

Este último sostuvo que el coordinador panista evidencia en su iniciativa su desconocimiento de los 15 pueblos originarios que conforman el municipio de Puebla, entre los que destacan Totimehuacan, Azumiatla, Canoa y San Felipe Hueyotlipan, entre otros, los cuales existen incluso antes de que se fundara la ciudad de Puebla en 1536.

El historiador y economista afirmó que solicitarán audiencia con el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, quien ha manifestado que no está de acuerdo con la desaparición de juntas auxiliares sino de regresarle a algunas de estas el estatus de municipio.

También harán lo propio con el edil, Eduardo Rivera Pérez y con autoridades federales encargadas de los pueblos indígenas para evitar que se consume la desaparición propuesta.