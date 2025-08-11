Comisión especial del Congreso para revisar a Concesiones Integrales suma 10 meses siendo una simple promesa

La Comisión especial del Congreso del estado para revisar los términos del contrato firmado hace 12 años y dar seguimiento a las acciones de Concesiones Integrales suma 10 meses de ser una promesa, debido a que no se ha creado.

Delfina Pozos Vergara, diputada local por el PRI, recordó que este órgano deliberativo no se ha conformado pese a haber recibido el respaldo por parte de la presidenta del Congreso del Estado, Laura Artemisa García Chávez, lo que imposibilita la revisión a las acciones de la empresa, en tanto que este medio de comunicación pidió una postura por parte de la líder del Poder Legislativo, pero hasta el cierre de esta nota no ha habido respuesta.

La declaración de Delfina Pozos se corrobora en el portal de Internet del Poder Legislativo local, donde tras una revisión se constató que es inexistente este órgano deliberativo.

En 2024, la campaña de los actuales legisladores locales de la 4T fue la de echar abajo la concesión por resultar desfavorable para los más de 400 mil usuarios en la ciudad de Puebla.

Por eso cuando inició la LXII Legislatura local la postura de la fracción mayoritaria fue la de revisar los términos de la concesión para hacerlos públicos.

Dicha posición cambió cuando el gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que echar abajo la concesión tendría un costo superior a los 7 mil millones de pesos por las penalizaciones que exigiría la firma.

A partir de ese momento, entre los diputados locales de Morena y sus aliados del PVEM y PT se comenzó a evitar el tema y nunca se consumó la promesa hecha por la presidenta del Congreso realizada en octubre de 2024.

Delfina Pozos recordó que cuando hizo la propuesta al inicio de la legislatura aclaró que no era un protagonismo político, por lo que la comisión debía ser conformada por integrantes de todas las fuerzas políticas.

“A los ciudadanos no les importa si el problema del agua lo resuelve Morena, el PRI, MC. Por eso se debe buscar un consenso de todos para buscar soluciones”, manifestó.

Insistió en la importancia de revisar las acciones tanto de la empresa como del SOAPAP porque genera suspicacias que pese a los problemas financieros del organismo se estén aprobando sus cuentas públicas.

Por ello, insistió en que haya voluntad política para integrar la comisión y que salga la iniciativa para que la empresa y el organismo comparezcan cada tres meses.

“Nosotros, los diputados, solo estamos de paso y debemos de dejar leyes y mecanismos de rendición de cuentas que protejan a los ciudadanos”, indicó.

Concesiones Integrales solo tuvo una comparecencia cómoda ante el Congreso

El 12 noviembre pasado, Gustavo Gaytán Alcaraz, director del SOAPAP desde 2014 y el entonces director de Concesiones Integrales, Héctor Durán, comparecieron ante el Poder Legislativo local en un encuentro con los diputados caracterizada por la comodidad de quienes debieron ser interpelados.

Al respecto, Pozos Vergara sostuvo que aquella no fue una comparecencia propiamente dicha, puesto que tanto Durán como Gaytán Alcaraz impusieron condiciones y se negaron a responder las preguntas de los diputados locales.

“En esa comparecencia fueron a decir que todo estaba perfecto. Héctor Durán parecía el cantante Luis Miguel y llegó imponiendo sus condiciones”.

Además dicha comparecencia se caracterizó por la imposibilidad de tener acceso a la información financiera de la empresa, lo que provocó la molestia de los legisladores del PRI, MC y PAN.

Ese día Héctor Durán admitió que los más de 2 mil millones que la empresa Concesiones Integrales se comprometió a dar al Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) en los 10 años que lleva el contrato por concepto del 5 por ciento de sus ingresos, la firma solo ha entregado 852 millones de pesos que representan el 40 por ciento de los recursos a los que se comprometió en el título de concesión.

Al comparecer ante la Comisión de Hacienda del Congreso local, el hoy exejecutivo de la firma aseguró que los recursos recabados por el cobro del servicio van a parar a un fideicomiso que reparte el dinero para diferentes conceptos, entre estos el pago del 5 por ciento de su recaudación al SOAPAP, el cual asciende en los 10 años del contrato a 852 millones de pesos.