Comisariado de Zacatepec impide a afectados de socavón recibir indemnización

El gobernador Miguel Barbosa Huerta reveló que el presidente del comisariado ejidal de Santa María Zacatepec, Luis Aguas, está impidiendo a los dueños de los terrenos afectados por el socavón que reciban la indemnización por parte del gobierno y por ello no han podido entregarlos.

En rueda de prensa, el mandatario dijo que fueron los propios pobladores quienes así se lo dijeron, por lo que es necesario que se resuelva este conflicto, toda vez que su administración está comprometida con apoyar a los ciudadanos.

Sostuvo que esta situación sería porque puestamente se tiene el riesgo de que se lleve a cabo un proyecto de desarrollo urbanístico o industrial en la región de Juan C Bonilla, lo cual descartó, pues su gobierno no tiene nada planeado.

“Están los cheques a disposición, pero los tiene amenazados el presidente del comisariado ejidal de no recibirlos, dicho por ellos, lo digo porque no se vale que esto esté sucediendo, el gobierno estatal no tiene un proyecto de desarrollo urbanístico e industria en esa zona”, enfatizó.