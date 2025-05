Comienza operaciones Centro Estratégico de Seguridad en la Central de Abasto: Pinto

A cuatro meses de la protesta de comerciantes por el aumento de la inseguridad en la Central de Abasto ya opera el Centro Estratégico de Atención Ciudadana y de Seguridad donde hacen base la Guardia Nacional y las policías estatal y municipal, informó Luis Pinto Medel, secretario general del centro comercial.

En entrevista con La Jornada de Oriente, Pinto Medel afirmó que tanto esta estrategia como la colocación de un circuito cerrado de cámaras ha reducido de manera significativa la delincuencia en el complejo.

“El Centro de Seguridad tiene 60 días que ya funciona. Hay comandantes de la Policía estatal a cargo. Agradecemos al vicealmirante y al gobernador”.

Expuso que el motivo de la manifestación de enero pasado en la que se movilizaron miles de comerciantes se debió al aumento de los hechos delictivos durante los últimos días de 2024 y los primeros de este año, además de que no había ni una patrulla al interior de la central desde 1986, año en el que se inauguró el complejo comercial.

“En diciembre, uno de los comerciantes tuvo que perseguir a los delincuentes y fuera de la Central lo estaban esperando a balazos. Estuvo grave y después falleció”, acotó.

Agregó que el Consejo de la Central de Abasto pedirá tanto al gobierno del estado como al ayuntamiento de la ciudad de Puebla pedirá que se concluya la barda perimetral, cuya construcción inició durante la pasada administración municipal.

Dijo que pese a la oposición de algunos comerciantes se colocaron cámaras de videovigilancia en todo el complejo comercial para que estén al pendiente de lo que sucede en el complejo.

Manifestó que las nuevas medidas de seguridad evitarán que aparezcan otras tomas clandestinas de gas como la que le identificó este año en la 104 Poniente y la Vía Corta a Santa Ana Chiautempan.

No se pidió autorización al consejo para abrir bar

Pinto Medel subrayó que por intervención del Consejo de la Central de Abasto se logró la clausura del bar Deja vu, el cual abrió en pleno complejo comercial, y en el cual se comercializaban bebidas alcohólicas.

“Ya está clausurado. Tuvimos una asamblea general el 29 de abril. Donde fue Mauro Nava, administrador de la Central de Abasto y le exigimos que se cerrara porque no era compatible con la vida comercial. No se pidió autorización al consejo para abrirlo, y de haberla recibido no se hubiera dado para la operación de este tipo de giros negros”, expuso.

Expuso que en un segundo encuentro el 13 de mayo con el secretario general de Gobierno, Francisco Rodríguez Álvarez se dio la orden para el cierre total de este establecimiento que carecía de permisos municipales.

Se permitió la construcción de bodegas sobre ductos de Pemex

El pasado 7 de abril, este rotativo publicó que durante el trienio de los panistas Eduardo Rivera Pérez y Adán Domínguez Sánchez se permitió la construcción de hileras de bodegas en zonas irregulares cercanas al paso de ductos de Pemex, debajo de cables de alta tensión y sobre una zona federal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la avenida 104 Poniente en la Central de Abasto de Puebla, según se observó en un recorrido por la zona y con base en testimonios de los comerciantes.

En entrevista con La Jornada de Oriente, Karina Romero Sainz, secretaria de Desarrollo y Gestión Urbana, afirmó que en noviembre pasado se realizó un operativo en el que se aplicaron más de 17 clausuras de estas construcciones.

Al respecto, Luis Pinto afirmó que dichas construcciones y todas las que se encuentran dentro de la zona de riesgo deberían ser demolidas y los comerciantes informales retirados.

“Estas bodegas de la 104 Poniente no tienen nada que hacer, están sobre los ductos, sobre el derecho de vía. Hay que evitar una tragedia”, acostó.

Se credencializa a vendedores ambulantes

Luis Pinto expuso que inició un proceso de credencialización de vendedores ambulantes, que dio como resultado la reducción de 500 a un total de 280.

Expuso que esta estrategia busca ordenar el comercio informal al interior del complejo comercial, acción que no ha gustado a algunos vendedores.

“Mi elección no fue apócrifa ni irregular”

Pinto Medel rechazó que su elección como secretario general sea apócrifa, debido a que se realizó como lo establece el Código Reglamentario Municipal previo a que rindiera protesta el actual edil, José Chedraui Budib.

“Son seis naves, cada una con aproximadamente 80 bodegas. Hacemos asamblea y elegimos nuestra mesa directiva. Después se conforma el Consejo General. Hay una elección donde somos 18 bodegueros más un funcionario y se elige a un secretario y tesorero. Me eligieron aún cuando no era el término del anterior secretario. Meses después se llevó a cabo una segunda elección como lo establece el capítulo 21 del Coremun, el cual dice que la administración del consejo general tiene que estar 15 días antes que entre la administración municipal”.

Expuso que aunque algunos comerciantes señalan que hubo un “albazo” porque la elección tuvo que ser en enero, el consejo interpretó que debía ser antes de la toma de protesta del actual alcalde.