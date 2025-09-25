Comienza en Puebla la audiencia pública para la reforma electoral; “la haremos con ustedes”, asegura Segob

La secretaria de Gobernación federal (Segob), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y el gobernador Alejandro Armenta Mier, encabezaron el primer foro del país para recabar propuestas ciudadanas para la elaboración de la reforma electoral, marcando el inicio de un proceso que, aseguran, será inédito y no impuesto desde las cúpulas.

En un acto que marca el punto de partida para la discusión nacional de la próxima reforma electoral, la funcionaria federal afirmó este miércoles en Puebla que la iniciativa final se construirá de la mano de la ciudadanía y no desde el poder central.

“Actualmente no hay ninguna propuesta de iniciativa, la vamos a hacer con ustedes”, sentenció la secretaria durante la inauguración de la primera audiencia pública de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, celebrada en el Museo Internacional del Barroco (MIB).

Ante un auditorio compuesto por ciudadanos, académicos y actores políticos, Rodríguez Velázquez calificó el evento como un “hecho inédito”, diseñado para romper con prácticas del pasado.

“Las pasadas reformas político–electorales fueron hechas con una visión centralista y desde las cúpulas de los partidos políticos dominantes; no será así ahora”, enfatizó, diferenciando el método actual del de administraciones anteriores.

La titular de la Segob señaló que la encomienda de escuchar todas las voces proviene directamente de la presidencia de la República, con el objetivo de consolidar una democracia más participativa.

“Nuestro objetivo es construir una democracia que coloque al pueblo en el centro”, declaró.

Destacó que este foro en Puebla es el primero de una serie que se llevará a cabo en todos los estados del país, para recabar las propuestas que serán la base fundamental del documento que se presentará en los próximos meses ante el Congreso de la Unión.

“Venir a escuchar las propuestas de ustedes aquí en Puebla es de suma importancia para el Gobierno de México, ya que de aquí saldrá gran parte de la iniciativa”, aseguró Rodríguez, tras enfatizar la relevancia de la participación local en la construcción de la legislación nacional.

Dijo que esta audiencia, organizado por la Secretaría de Gobernación en colaboración con el gobierno estatal, representa el inicio formal de una “acción planeada, analizada, con una ruta clara”, que busca responder a las exigencias actuales de la sociedad mexicana en materia de representación y participación política.

Rosa Icela Rodríguez fue recibida por el gobernador Alejandro Armenta y el gabinete del estado, quien agradeció la confianza del Gobierno Federal para que esta primera audiencia se llevara a cabo en Puebla.

Entre las propuestas que se escucharon en este primer foro estuvo la reducción de los legisladores plurinominales, la incorporación de causales de nulidad por violencia política de género, la necesidad de fiscalizar de manera estricta los recursos destinados para campañas electorales, el aumento a las prerrogativas de los partidos locales, y la creación de mecanismos para garantizar representatividad de personas migrantes y con discapacidad.

Los ponentes fueron de lo más variopinto, desde servidores públicos, diputados, académicos, universitarios hasta exfuncionarios del Instituto Electoral del Estado de Puebla.

Llamó la atención que no hubo presencia de la oposición política poblana, aunque sí estuvieron presentes los panistas Genoveva Huerta y Mario Riestra, este último excandidato a la alcaldía de Puebla.

Entre los ponentes estuvo la presidenta de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María Cecilia Guevara y Herrera; el doctor en Derecho por la Universidad de La Coruña, César Lorenzo Wong Meraz; el politólogo y académico de la Universidad Iberoamericana Puebla, René Valdiviezo Sandoval; el exmagistrado del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo; y el expresidente del IEE en Puebla, Jacinto Herrera Serrallonga.