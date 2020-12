Comercio informal se redujo 50% en el CH; advierten uso de la fuerza pública para retirar a los ambulantes

Al afirmar que hay una reducción de 50 por ciento de los comerciantes en el Centro Histórico, el secretario de Gobernación de la ciudad de Puebla, René Sánchez Galindo, advirtió que se recurrirá a la fuerza pública para retirar a vendedores que no acaten las medidas sanitarias por el coronavirus, como los que pertenecen a Antorcha Campesina.

El funcionario municipal acusó que pese a los llamados que realizó la Comuna y el gobierno del estado para no instalarse en el primer cuadro de la ciudad, los integrantes de esa agrupación hicieron caso omiso y prácticamente todos sus integrantes colocaron sus puestos.

En conferencia de prensa para dar a conocer las medidas que el ayuntamiento realiza para evitar contagios de coronavirus, Sánchez Galindo aseguró que se recurrirá a la fuerza pública no solo municipal sino estatal para retirar de la vía pública a los comerciantes que no acaten las medidas.

“Sí hay agrupaciones que están acatando las medidas, pero otras no, la que no, Antorcha Campesina, y en caso de que mantengan esta actitud, se solicitará el uso de la fuerza pública no solo municipal sino estatal”, sentenció.

El secretario indicó que durante el martes se redujo en 50 por ciento la presencia de comerciantes informales en el primer cuadro de la ciudad, y no hubo vendedores en los parques de Analco, John Lennon y La Fuga.

En otros tianguis de la ciudad, cuyos nombres no detalló, dijo que el número de comerciantes se redujo en 30 por ciento.

De forma general, refirió que la presencia del comercio informal en la ciudad disminuyó en un 60 por ciento.

Sánchez sentenció que la Comuna capitalina no caerá “en la tentación” de reprimir a las personas que no porten cubrebocas, al ser interrogado sobre acusaciones hechas por miembros de asociaciones de empresarios, en el sentido de que al ayuntamiento le había temblado la mano para no permitir la presencia del comercio informal.

También presumen reducción de peatones

En tanto, el secretario de Movilidad, Eduardo Covián Carrizales, aseguró que entre el 26 y 27 de diciembre pasados, hubo una reducción en el número de personas que transitó por el Centro Histórico, al pasar de 41 mil a 34 mil peatones, y refirió que se espera reducción más drástica con la medida de cierre de vialidades.

Refirió que los cinco lugares con mayor afluencia peatonal, son: el corredor Fidel Velázquez, la Central de Autobuses de Puebla (Capu), el bulevar Carmen Serdán y calle 5 de Febrero, el entronque de Amalucan, así como el cruce del Circuito Juan Pablo II y el bulevar Valsequillo.