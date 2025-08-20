Comerciantes informales chocan con trabajadores municipales al tratar de regresar al Centro Histórico

En plena temporada de compras por el regreso a clases, el Centro Histórico de Puebla fue escenario de un enfrentamiento entre vendedores informales y personal municipal la tarde de este martes, a menos de un mes de la puesta en marcha del operativo para remover puestos ambulantes de la zona.

El incidente, que detonó en la calle 3 Norte, entre 8 y 10 Poniente, provocó el cierre momentáneo de comercios y generó alarma entre los transeúntes, luego de que los comerciantes respondieran con violencia al intento de decomiso de su mercancía.

El conflicto se desató cuando empleados de la Dirección de Vía Pública trataron de impedir la instalación de vendedores ambulantes sobre las banquetas, en cumplimiento de la disposición para prohibir la venta informal en la Zona de Monumentos.

Los comerciantes, armados con palos, bancos y cajas, repelieron la acción mediante golpes a los trabajadores municipales para proteger sus productos, lo que agravó el escenario y obligó a la intervención de policías en la zona.

Durante la confrontación, los empleados de Vía Pública huyeron del lugar a bordo de vehículos oficiales, mientras la llegada de elementos de la policía municipal contribuyó a estabilizar la situación y evitar consecuencias mayores. No se reportaron personas detenidas ni lesionados de gravedad, aunque se prevé que la Secretaría General de Gobierno emita una postura oficial al respecto en las próximas horas.

Cabe subrayar que el enfrentamiento ocurre en el contexto del operativo, iniciado por el ayuntamiento desde mediados de julio, para evitar la reinstalación de ambulantes en el centro, así como de mesas de diálogo para negociar su reubicación en otras zonas de la ciudad.

Hace unas semanas, La Jornada de Oriente dio a conocer que los vendedores no estaban de acuerdo con dejar las calles del primer cuadro de la ciudad, en contraparte, propusieron permanecer en estas y reducir el número de puestos de venta.

Como parte de las alternativas sugeridas, el municipio organizó una feria escolar en el Paseo Bravo, donde otorgó 60 permisos a ambulantes para la venta de útiles, libros y otros artículos propios de la temporada.