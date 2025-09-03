Comerciantes establecidos y ambulantes del Centro Histórico acusan intentos de extorsión

Comerciantes establecidos e informales de la zona de la 16 Poniente, en el Centro Histórico de Puebla, enfrentan una oleada de intentos de extorsión y amenazas luego del hallazgo reciente de cadáveres en el Mercado 5 de Mayo; advierten que las exigencias económicas superan los 100 mil pesos, por lo que urgieron la intervención de las autoridades para proteger su integridad y la de sus familias.

Federico López Flores, conocido como “El Fede” y dirigente de Fuerza 2000 —una de las de mayor presencia en el primer cuadro de la ciudad—, atribuyó el abandono de cuerpos a una estrategia de miedo para desestabilizar la organización. Sostuvo que los mensajes hallados junto a los cadáveres tenían como fin amedrentarlo y cuestionar su liderazgo, bajo la intención de desplazarlo del grupo.

López ofreció una conferencia de prensa, acompañado de más de 200 vendedores, quienes con globos blancos y pancartas en mano señalaron que no son asesinos sino personas que, por décadas, se han dedicado al comercio, por lo que pidieron a las autoridades seguridad en sus lugares de trabajo.

“No somos delincuentes, somos personas que sostenemos a nuestras familias a través del comercio y no participamos en hechos de sangre”, subrayó. La dirigencia convocó a las autoridades a robustecer la seguridad y descartar actos de narcomenudeo, robo o asalto mediante cateos y revisiones en el Mercado 5 de Mayo y sus alrededores.

Refirió también que las víctimas mortales no forman parte del comercio del Centro Histórico y que el objetivo de los hechos se orienta claramente contra su persona y liderazgo.

“Es un circo que ellos quieren montar para perjudicarnos (…) al que están amenazando es a mí, obviamente al que quieren quitar es a mí”, declaró, y, aunque evitó señalar a alguien en particular, insistió en que, probablemente, alguien intenta perjudicarlo pues recordó que tiene antecedentes penales.

Hay que recordar que, en agosto de 2024, “El Fede” fue liberado gracias a un cambio de medidas cautelares que le permitieron seguir en libertad el proceso penal en su contra por homicidio en grado de tentativa y lesiones.

López refirió que no hay actividades ilícitas por parte de los comerciantes establecidos o ambulantes, por lo que exhortó a las autoridades correspondientes a realizar cateos o revisiones y verificar que no se incurre en delitos como narcomenudeo, robo a transeúnte o asaltos a los comercios.

Acusan intento de cobro de piso

Durante el mismo acto, Amali Arellano, representante de los comerciantes formales, denunció que, tras la aparición de los cadáveres y los mensajes, por lo menos veinte vendedores han recibido llamadas exigiendo hasta 100 mil pesos como pago por “protección”. Detalló que algunos de los afectados cedieron ante dichas amenazas y efectuaron los pagos, agudizando el clima de miedo en la zona.

Arellano destacó que las llamadas provienen de individuos que se ostentan como miembros del crimen organizado y urgió intervención de los tres niveles de gobierno, pues subrayó que la inseguridad y los intentos de cobro de piso afectan gravemente la dinámica comercial, al tiempo en el que manifestó confianza en la agrupación liderada por López

Los comerciantes sostienen que hay un temor constante ante el incremento de amenazas telefónicas y reclamaron la presencia efectiva de las fuerzas de seguridad en la zona. Reiteraron la solicitud de operativos de inspección para desmentir vínculos criminales y frenar la escalada de extorsiones.