Comerciantes del Cerro de Amalucan exigen destitución del administrador Toledo

Comerciantes informales bloquearon este martes el bulevar San Felipe, a la altura de la avenida 15 de Mayo, para exigir la destitución de Florentino Toledo como administrador del Cerro de Amalucan debido a que no les permite trabajar en el lugar, según acusaron.

Los inconformes impidieron el paso en dicha zona, con el objetivo de generar presión entre las autoridades debido a que en la misma se encuentran oficinas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), según comentó Gregorio Gómez Díaz, representante de los vendedores.

Los inconformes aseguraron que la conducta de Toledo se ha caracterizado por incurrir en actos fuera de la ley, por ejemplo, el tratar de impedir que personas vendan sus productos en la zona pese a que no cuenta con ninguna autoridad para hacerlo, aunque se ostenta como administrador.

Explicaron que el conflicto se originó varios meses atrás, cuando Florentino Toledo les pidió ya no colocar sus puestos de venta y tampoco dejó que en el lugar trabajaran grupos de payasos y cuidacoches.

“Exigimos la salida de esta persona, Florentino Toledo, administrador del Cerro de Amalucan, es una persona corrupta que no quiere ambulantismo en esa zona pero que no le afecta en nada, simplemente queremos que nos deje trabajar, quiere sacar a toda la gente de ahí y no tiene ningún derecho, ya nadie quiere que tenga ese cargo, que lo destituyan”, comentaron.

Aunque de manera general solicitaron la intervención del ayuntamiento de Puebla, de manera particular se refirieron a José Iván Herrera Villagómez, quien se desempeña como secretario del Medioambiente.

Alrededor de las tres de la tarde, los manifestantes se retiraron del lugar con la promesa de la Secretaría General de Gobierno (SGG) de establecer próximas mesas de diálogo. Hasta el cierre de esta edición no hubo una postura por parte de la dependencia.