Cartas a Gracia

La página de USICAMM http://usicamm.sep.gob.mx pecaría de austera Gracia; tan sobria, que incluso recurriría a la dirección de comunicación de la Secretaría de Educación Pública para la publicación de notas que serían de interés de maestras, maestros y suspirantes a integrarse a la plantilla de personal docente de educación pública; y entre ellas, el Boletín SEP no 180 Convoca Usicamm a combatir la corrupción en asignación de plazas magisteriales, fechado el domingo 31 de julio y que se podría consultar como última nota el día 1 de agosto; características que diferirían a las utilizadas en sus redes sociales en las que destinarían espacios para la promoción de programas ajenos a su quehacer. No obstante, dos cuestiones llamarían la atención; por un lado, la campaña institucional al combate a la corrupción, y por otro, quejas que permanentemente y por esa vía, comparten algunas y algunos docentes.

- Anuncio -

Del comunicado publicado en un día domingo y por añadidura integrado al receso escolar, destacaría la intentona por iniciar el ciclo escolar con la plantilla docente completa (escuela por escuela); esfuerzo mayúsculo que si se lograra, palearía los yerros achacados a la ex diputada Adela Piña Bernal. Tarea que requeriría que cada quien hiciese lo que les correspondería, incluida la publicación del listado de vacantes lo mismo que la asignación de las plazas conforme a los resultados de los concursos “de los procesos de admisión y promoción en Educación Básica y Media Superior del ciclo escolar 2022-2023”, de acuerdo con los resultados emitidos y en apego estricto “a lo establecido en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros”; faenas propias de las autoridades educativas estatales.

Autoridades locales que deberían observar –como se señalaría en el boletín- “los principios de legalidad, certeza, equidad, imparcialidad, objetividad, transparencia y publicidad, atendiendo a las diferencias regionales y locales”. Piña Bernal recalcaría que “todas las plazas vacantes para funciones docentes, técnicos docentes, de asesoría técnica pedagógica, de dirección y supervisión deberán estar publicadas en los portales oficiales de las autoridades educativas en cada entidad” y registradas en “el Sistema Abierto y Transparente de Asignación de Plazas (Satap)” que podría ser consultado en https://bit.ly/3ze8YQI.

- Anuncio -

Y si bien en el discurso todo marcharía sobre ruedas, usuarios de sus redes sociales les observarían -el 3 de agosto- que de nada servirían reuniones sostenidas entre Usicamm y Mejoredu, como señala @atzin_luna “¿De qué nos sirven sus reuniones? Si en el proceso de Promoción Horizontal dejaron fuera varios de los cursos ofertados por ellos, solo porque las AEL no las incluyeron, y nosotros somos los que pagamos el error. Los mismos cursos en algunos estados sí valen y en otros no”; otra docente terciaría: “Así como invierte en sus reuniones, invierta en cursos presenciales para los docentes”. Una usuaria de redes evidenciaría el 27 de julio: “Hasta el momento no hay vacancia reportada en el SATAP para el proceso de admisión y en algunos casos no se conoce el portal oficial de la entidad donde participamos. Ojalá pronto pudieran ayudarnos”. En respuesta a @GuadaluitaDiEs, @USICAMM OFICIAL se saldría por la tangente y le echaría la culpa a sus pares locales mediante lo que parecería ser una respuesta automatizada: “Se ha exhortado a las entidades federativas para que inicien con el registro de sus plazas vacantes en el SATAP y las publiquen en sus páginas electrónicas”. La usuaria @ConieAlmazan compartiría al día siguiente (28-julio-22) una experiencia similar que involucraría al sistema federal (sin especificar el nivel, aunque por el texto se intuiría que podría ser de secundaria o media superior) aunque arrobaría a los Servicios Educativos Integrados del Estado de México (@SEIEM) lo mismo que a otros usuarios de Twitter: “Seguimos esperando el @reporte de las vacantes. Son 2 o 4 horas a las que aspiramos y ni así. Ese es el cambio que prometieron @USICAMM OFICIAL @CESPDEM.

Si bien los reclamos podrían dar la razón a los quejosos y permitirían, por un lado, dar pie a molestias y cuestionamientos; por el otro, las promesas de la asignación total de las plazas vacantes de educación obligatoria -incluida la educación secundaria y la media superior- a lo largo y ancho del territorio nacional, permitirían evaluar positivamente el quehacer de un organismo (Usicamm) cuya tarea fundamental estribaría en la revalorización del magisterio. Si la unidad del servicio de carrera cumpliera con lo prometido, evitaría conflictos entre las autoridades educativas en todos los niveles y madres y padres de familia ocasionados por la falta de docentes hasta por periodos superiores a los 6 meses; ausencias que podrían ser otrora originadas por la falta de asignación del techo presupuestal para cubrir los salarios de las plazas de nueva creación, o por una política intencionada que propiciaría ahorros (economías) que las autoridades educativas locales antiguamente, utilizarían como parte del pago de las prestaciones de fin de año de las y los docentes en servicio.

Adicionalmente, el logro de lo prometido permitiría paliar el mal sabor de boca propiciado por una campaña soterrada, que criminalizaría a las y los maestros lo mismo que a la burocracia usicamita por “la corrupción la en asignación de plazas magisteriales”. Delitos que deberían prevenirse “si”; pero, también castigarse en caso de encontrar culpables. De que la perra es brava hasta los de casa muerde.