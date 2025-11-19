Combate al ‘huachicol’ fiscal no ha fracasado: Sheinbaum

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que el combate al huachicol fiscal no ha fracasado, aún cuando Petróleos Mexicanos lo considera como un riesgo en un reporte oficial de sus operaciones. Destacó que los informes de Pemex sobre el incremento de sus ventas e incluso que las empresas privadas que importan gasolina también han incrementado sus ventas es muestra de que el huachicol fiscal se ha reducido.

A pregunta expresa sobre el informe de Pemex donde alerta de riesgos en su operación, la mandataria consideró que esta empresa va muy bien de acuerdo al información de ventas que le han presentado durante sus reuniones semanales.

Consideró que también el huachicol que se realizaba succionando los ductos de se ha reducido mucho desde que se inició el combate a estas prácticas en la administración pasada.

