Miércoles, septiembre 24, 2025
Comando irrumpe en fraccionamiento El Rocío de Atlixco y roba camionetas y objetos de valor por 2 millones de pesos

Los vehículos fueron recuperados en la Vía Atlixcáyotl pero ya habían sido desvalijados

Isaí Pérez Guarneros

Alrededor de las 2 de la madrugada de este martes, un comando de al menos cuatro sujetos armados ingresó al Fraccionamiento El Rocío, ubicado sobre el Libramiento Puebla-Izúcar de Matamoros 4701, en la comunidad de La Trinidad Tepango, municipio de Atlixco. Durante el atraco despojaron a los residentes de dos camionetas y diversos objetos de valor, con un botín estimado en más de 2 millones de pesos.

De acuerdo con los primeros testimonios, los asaltantes, quienes portaban armas de fuego y cubrían su rostro, lograron ingresar tras cortar la malla ciclónica que rodea el conjunto habitacional. Una vez dentro, sometieron al vigilante y posteriormente irrumpieron en cuatro de las ocho viviendas.

En cada una de las casas habitadas encañonaron a los residentes, los amarraron con lazos y agujetas y se apoderaron de artículos electrónicos, electrodomésticos, joyería, dinero en efectivo y pertenencias personales. Una víctima detalló que los sujetos incluso vaciaron las carteras de los habitantes y dejaron tiradas en el suelo únicamente las tarjetas de crédito y débito.

Entre los objetos sustraídos se encuentran una lavadora, una aspiradora, una licuadora, dos hornos de microondas, un taladro, varias pantallas de televisión, joyas y efectivo. Asimismo, los delincuentes escaparon a bordo de dos camionetas: una SEAT Arona 2025 de color blanco con placas UB-C071-B y una Nissan Kicks 2025 de color gris con placas UCZ-638-B.

Tras el saqueo, los responsables huyeron con rumbo desconocido. Horas más tarde, las víctimas interpusieron la denuncia correspondiente, por lo que peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron al lugar para recabar indicios del atraco, incluyendo videos de cámaras de seguridad.

Posteriormente, agentes de la Policía Municipal de Atlixco ubicaron sobre la vía Atlixcáyotl dos camionetas con las características descritas, por lo que implementaron un operativo para asegurarlas. Sin embargo, al ser recuperadas ya habían sido desvalijadas por los delincuentes. Hasta el momento no existen pistas sobre su paradero, por lo que al cierre de esta edición continúan prófugos.

En rueda de prensa, la fiscal general del estado, Idamis Pastor Betancourt, informó que la dependencia a su cargo ya realiza las investigaciones para dar con los responsables del asalto y recuperar los objetos robados.

Finalmente, una de las familias afectadas relató que durante el atraco violento su perro, un yorkshire terrier de nombre Totopo, había corrido a esconderse dentro de la casa por miedo.

No obstante, al paso de las horas comprobaron que también fue robado, por lo que solicitaron a las autoridades y a la ciudadanía apoyo para localizarlo.

