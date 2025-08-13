Comando en patrulla falsa de la Guardia Nacional asalta a conductor en la Puebla–Orizaba

La madrugada de este martes, un grupo armado que se desplazaba en una patrulla apócrifa de la Guardia Nacional asaltó a un conductor de camión de paquetería sobre la autopista Puebla–Orizaba, a la altura del municipio de Acatzingo. La víctima, que resultó herida, fue trasladada al Hospital Regional para su atención médica.

Según el testimonio del operador, alrededor de las 5:30 horas notó que una patrulla, que posteriormente se confirmaría como falsa, lo seguía de cerca. Minutos después, los ocupantes encendieron la torreta con la intención de obligarlo a detener la marcha.

Durante la persecución, el conductor logró comunicarse con su supervisor para alertarlo de la situación; sin embargo, la llamada se interrumpió de manera abrupta tras escucharse lo que parecía una detonación de arma de fuego.

Ante el riesgo, el hombre decidió frenar. En ese instante, dos sujetos descendieron de la supuesta patrulla y, tras forzarlo a bajar de la cabina, lo golpearon repetidamente. Luego, abordaron el camión y emprendieron la huida, mientras otros integrantes del grupo escapaban en el vehículo apócrifo.

Automovilistas que transitaban por la zona auxiliaron al operador y dieron aviso a los servicios de emergencia. Integrantes de la Guardia Nacional acudieron al lugar, brindaron asistencia al herido y lo trasladaron al hospital para su valoración.

Debido a la agresión y el estado de confusión, la víctima no pudo precisar cuántos hombres participaron en total en el atraco.

Pocos kilómetros más adelante, los agentes localizaron el tráiler; no obstante, el contenedor, que transportaba 800 paquetes con destino a Oaxaca, ya no se encontraba en el sitio. Hasta el cierre de esta edición, se desconoce su paradero.

Las autoridades no han revelado la identidad del operador ni confirmado si la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) ya inició una carpeta de investigación por estos hechos.

Cabe recordar que en julio pasado, el secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, informó que detectaron al menos siete patrullas falsas circulando por la autopista México–Puebla, particularmente en el área conocida como “Triángulo Rojo”, utilizadas para asaltar transportistas.

Además, el pasado 5 de agosto, dos hombres fueron asesinados a tiros sobre la autopista Puebla–Orizaba, a la altura de Amozoc, por un comando que empleó tres vehículos para perpetrar una ejecución directa.

Por este crimen ya fueron detenidos tres presuntos implicados, quienes permanecen bajo prisión preventiva. En los próximos días, un juez de control determinará si son vinculados a proceso por homicidio calificado, homicidio en grado de tentativa y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.