Miércoles, agosto 13, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Comando en patrulla falsa de la Guardia Nacional asalta a conductor en la Puebla–Orizaba

Localizan tráiler robado en Acatzingo, pero no el contenedor con 800 paquetes

Comando en patrulla falsa de la Guardia Nacional asalta a conductor en la Puebla–Orizaba
Comando en patrulla falsa de la Guardia Nacional asalta a conductor en la Puebla–Orizaba. Foto: Es Imagen
Isaí Pérez Guarneros

La madrugada de este martes, un grupo armado que se desplazaba en una patrulla apócrifa de la Guardia Nacional asaltó a un conductor de camión de paquetería sobre la autopista Puebla–Orizaba, a la altura del municipio de Acatzingo. La víctima, que resultó herida, fue trasladada al Hospital Regional para su atención médica.

Según el testimonio del operador, alrededor de las 5:30 horas notó que una patrulla, que posteriormente  se confirmaría como falsa, lo seguía de cerca. Minutos después, los ocupantes encendieron la torreta con la intención de obligarlo a detener la marcha.

Durante la persecución, el conductor logró comunicarse con su supervisor para alertarlo de la situación; sin embargo, la llamada se interrumpió de manera abrupta tras escucharse lo que parecía una detonación de arma de fuego.

Ante el riesgo, el hombre decidió frenar. En ese instante, dos sujetos descendieron de la supuesta patrulla y, tras forzarlo a bajar de la cabina, lo golpearon repetidamente. Luego, abordaron el camión y emprendieron la huida, mientras otros integrantes del grupo escapaban en el vehículo apócrifo.

Automovilistas que transitaban por la zona auxiliaron al operador y dieron aviso a los servicios de emergencia. Integrantes de la Guardia Nacional acudieron al lugar, brindaron asistencia al herido y lo trasladaron al hospital para su valoración.

Debido a la agresión y el estado de confusión, la víctima no pudo precisar cuántos hombres participaron en total en el atraco.

Pocos kilómetros más adelante, los agentes localizaron el tráiler; no obstante, el contenedor, que transportaba 800 paquetes con destino a Oaxaca, ya no se encontraba en el sitio. Hasta el cierre de esta edición, se desconoce su paradero.

Las autoridades no han revelado la identidad del operador ni confirmado si la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) ya inició una carpeta de investigación por estos hechos.

Cabe recordar que en julio pasado, el secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, informó que detectaron al menos siete patrullas falsas circulando por la autopista México–Puebla, particularmente en el área conocida como “Triángulo Rojo”, utilizadas para asaltar transportistas.

Además, el pasado 5 de agosto, dos hombres fueron asesinados a tiros sobre la autopista Puebla–Orizaba, a la altura de Amozoc, por un comando que empleó tres vehículos para perpetrar una ejecución directa.

Por este crimen ya fueron detenidos tres presuntos implicados, quienes permanecen bajo prisión preventiva. En los próximos días, un juez de control determinará si son vinculados a proceso por homicidio calificado, homicidio en grado de tentativa y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Temas

Más noticias

Nacional

Segunda entrega masiva: México traslada a 26 delincuentes a EU

La Jornada -
Gustavo Castillo y Emir Olivares Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dieron...
Nacional

Aunque es tiempo de mujeres persiste misoginia y machismo: Sheinbaum

La Jornada -
Ciudad de México. Aunque en México es tiempo de mujeres, en el país persiste la misoginia y el machismo, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:02:29

En los mercados de la UPVA se ha detectado narcomenudeo, cobro de “derecho de piso” y contrabando: Armenta

Isaí Pérez Guarneros -
En conferencia de prensa este martes, el gobernador Alejandro Armenta afirmó que en mercados vinculados a la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de...

La UPVA, dispuesta a revisión para demostrar que no vende contrabando

Isaí Pérez Guarneros -
La Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre afirmó estar dispuesta a permitir revisiones en los centros comerciales donde laboran sus afiliados,...
00:01:36

Se investigará por qué les pagan a 10 pesos la jornada a internas del penal de Serdán: Sedetra

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (Sedetra), Víctor Gabriel Chedraui, indicó que revisarán la situación de presas del penal de...

Más noticias

Bombardeos israelíes matan al menos a 24 personas en Gaza

Isaí Pérez Guarneros -
Gaza. La Defensa Civil de Gaza informó el jueves de al menos 24 muertos en bombardeos israelíes en el territorio palestino, donde Israel bloquea la entrada de ayuda...

Reservas internacionales alcanzan nivel récord al cierre del año: BdeM

Isaí Pérez Guarneros -
La reserva internacional de divisas aumentó en 16 mil 27 millones de dólares en el transcurso de este año, para alcanzar un récord de...

La crisis en Bolivia, vinculada a la ruptura en el MAS, considera Luis Arce

Isaí Pérez Guarneros -
La Paz. El presidente de Bolivia, Luis Arce, acusó al ex mandatario Evo Morales (2006-2019) de ser la nueva derecha y de liderar un acoso político y económico...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025