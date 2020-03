Comando del crimen organizado roba y golpea a diputado local y a su familia

El diputado local por el partido local Compromiso por Puebla Uruviel González Vieyra y su familia fueron atacados la madrugada de ayer en su domicilio particular, ubicado en el municipio de Tlachichuca. En un video que el representante popular publicó en Facebook aseguró que se trató de un grupo del crimen organizado.

En el registro de marras el legislador aparece sangrando de la nariz y boca mientras relata los hechos y manifiesta en un mensaje dirigido al gobernador Luis Miguel Barbosa:

“Desconozco los motivos por los que hoy me toca a mí, no sé si es tema político, no sé si es inseguridad o ambos, lo desconozco”.

Según su versión, un comando conformado por “un buen número de personas” irrumpió violentamente al filo de las 2:30 horas y durante unos 30 minutos de “maltratos y gritos” –golpearon al diputado, a su esposa, sus hijos, el velador y al vástago de éste–, procedieron a cometer un hurto.

Tras “llevarse lo que se pudieron llevar”, los delincuentes dejaron dentro de la cajuela de un vehículo a Uruviel González Vieyra y su esposa, quienes fueron rescatados por otros empleados tiempo después.

“Me pongo en los zapatos de quienes han vivido esta situación. Lamentable la seguridad que estamos viviendo en este distrito”, expresa el agraviado, quien dijo no tener enemigos ni “nada contra nadie”.

En su mensaje, el diputado pidió la intervención del titular del Poder Ejecutivo estatal Luis Miguel Barbosa Huerta, quien en su habitual conferencia de prensa, ayer, dijo que tenía conocimiento de lo sucedido, que condenaba los hechos y que se comunicaría con el representante popular.

“Más tarde voy a comunicarme con él, lo vamos a esclarecer, conocemos las implicaciones de lo que ocurre en Tlachichuca”, aseveró el mandatario.