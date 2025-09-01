Lunes, septiembre 1, 2025
Comando asesina a Efrén Ramírez, dueño de Joyerías London, en asalto a su domicilio en La Calera

El empresario perdió la vida por las heridas en el Hospital Betania

Isaí Pérez Guarneros

Efrén Ramírez Maldonado, dueño de Joyerías London, murió la madrugada de este lunes en el Hospital Betania de la capital poblana, tras ser atacado a balazos por un grupo armado que irrumpió en su domicilio en el fraccionamiento La Calera.

De acuerdo con reportes preliminares, al menos cinco hombres ingresaron violentamente a la vivienda alrededor de las 3:30 horas. Una vez dentro, lo habrían amenazado y disparado en al menos cinco ocasiones.

Después del ataque, los agresores sustrajeron diversos objetos de valor. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no han precisado el monto de lo robado.

Gravemente herido, Ramírez Maldonado fue trasladado en una ambulancia al Hospital Betania, ubicado en la 11 Sur, entre las avenidas 11 y 9 Oriente. Pese a los esfuerzos médicos, falleció horas más tarde a causa de las lesiones.

Hasta el momento, no se ha confirmado si la Fiscalía General del estado de Puebla (FGE) ya inició las investigaciones por este homicidio; sin embargo, debido al carácter legal del caso, el hospital tuvo que notificar de la muerte violenta a la autoridad ministerial.

Vecinos de La Calera señalaron a medios de comunicación que el fraccionamiento carece de vigilancia privada y cámaras de seguridad que pudieran haber registrado el ingreso del comando armado.

Además, conocidos del empresario publicaron en redes sociales que los agresores habrían huido en una camioneta negra.

