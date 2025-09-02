Comando asesina a Efrén Ramírez, dueño de Joyerías London, en asalto a su domicilio en La Calera

Efrén Ramírez Maldonado, fundador y propietario de Joyerías London, murió la tarde de este lunes en el Hospital Betania de la capital poblana tras recibir al menos cuatro disparos por parte de un grupo armado que irrumpió en su domicilio ubicado en el fraccionamiento La Calera.

De acuerdo con reportes oficiales, alrededor de las 3:30 horas al menos cinco hombres ingresaron de manera violenta a la vivienda, sin percatarse de que el empresario se encontraba dentro. Alertado por el ruido, Ramírez Maldonado salió a verificar lo que ocurría y en ese momento recibió dos tiros en el tórax, uno en la pierna y otro en el brazo izquierdo.

Las primeras investigaciones apuntan a que se trató de un intento de robo; sin embargo, al descubrir la presencia del fundador de Joyerías London el hurto no se concretó y los agresores habrían huido en una camioneta.

Gravemente herido, Ramírez Maldonado logró sobrevivir unas horas. Según registros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), al amanecer policías municipales acudieron al domicilio junto con paramédicos tras recibir el reporte de que el empresario estaba lesionado por impactos de arma de fuego.

Socorristas atendieron al dueño de cuatro joyerías en el Centro Histórico de Puebla, negocios con una tradición de décadas. Con signos vitales fue trasladado en ambulancia al Hospital Betania, ubicado sobre la 11 Sur entre las avenidas 11 y 9 Oriente.

Allí los médicos lograron mantenerlo con vida durante varias horas. Incluso a las 11 de la mañana familiares y amigos difundieron en redes sociales un mensaje solicitando donadores de sangre tipo O positivo para el empresario.

Pese a los esfuerzos médicos, el fundador de Joyerías London y socio del Club Campestre de Puebla falleció alrededor de las 13 horas.

La SSC confirmó posteriormente el deceso a través de un comunicado, en el que informó que la Fiscalía General del Estado (FGE) ya estaba al tanto de los hechos. También aseguró que, en coordinación con autoridades estatales se implementó un operativo para ubicar a los responsables; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se ha reportado ninguna detención.

Más tarde, la FGE comunicó que la Coordinación General Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos ya realiza diligencias en el domicilio de la víctima. Paralelamente, el cuerpo del empresario fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) de la capital poblana para la necropsia de ley.

Versiones extraoficiales señalaron que Ramírez Maldonado habría sido atacado con un arma de fuego de su propiedad, aunque esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

Por su parte, vecinos de La Calera manifestaron a medios de comunicación que el fraccionamiento carece de vigilancia privada y cámaras de seguridad que pudieran haber registrado el ingreso del comando. Al mismo tiempo, conocidos del empresario difundieron en redes sociales la versión de que los agresores habrían huido en una camioneta de color negro.

Tras confirmarse la muerte del fundador de Joyerías London, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex Puebla) emitieron un comunicado en el que condenaron el asesinato y exigieron el esclarecimiento inmediato del crimen, la detención de los responsables y un urgente fortalecimiento de la seguridad en beneficio del sector productivo.

Efrén Ramírez era un empresario con una trayectoria de varias décadas. Joyerías London, con cuatro establecimientos en el Centro Histórico de Puebla, había logrado expandirse con sucursales en Xalapa, Veracruz, y Mérida, Yucatán.

