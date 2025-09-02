Martes, septiembre 2, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Comando asesina a Efrén Ramírez, dueño de Joyerías London, en asalto a su domicilio en La Calera

El empresario recibió al menos cuatro disparos y falleció en el Hospital Betania

Comando asesina a Efrén Ramírez, dueño de Joyerías London, en asalto a su domicilio en La Calera
Comando asesina a Efrén Ramírez, dueño de Joyerías London, en asalto a su domicilio en La Calera
Isaí Pérez Guarneros

Efrén Ramírez Maldonado, fundador y propietario de Joyerías London, murió la tarde de este lunes en el Hospital Betania de la capital poblana tras recibir al menos cuatro disparos por parte de un grupo armado que irrumpió en su domicilio ubicado en el fraccionamiento La Calera.

De acuerdo con reportes oficiales, alrededor de las 3:30 horas al menos cinco hombres ingresaron de manera violenta a la vivienda, sin percatarse de que el empresario se encontraba dentro. Alertado por el ruido, Ramírez Maldonado salió a verificar lo que ocurría y en ese momento recibió dos tiros en el tórax, uno en la pierna y otro en el brazo izquierdo.

Las primeras investigaciones apuntan a que se trató de un intento de robo; sin embargo, al descubrir la presencia del fundador de Joyerías London el hurto no se concretó y los agresores habrían huido en una camioneta.

Gravemente herido, Ramírez Maldonado logró sobrevivir unas horas. Según registros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), al amanecer policías municipales acudieron al domicilio junto con paramédicos tras recibir el reporte de que el empresario estaba lesionado por impactos de arma de fuego.

Socorristas atendieron al dueño de cuatro joyerías en el Centro Histórico de Puebla, negocios con una tradición de décadas. Con signos vitales fue trasladado en ambulancia al Hospital Betania, ubicado sobre la 11 Sur entre las avenidas 11 y 9 Oriente.

Allí los médicos lograron mantenerlo con vida durante varias horas. Incluso a las 11 de la mañana familiares y amigos difundieron en redes sociales un mensaje solicitando donadores de sangre tipo O positivo para el empresario.

Pese a los esfuerzos médicos, el fundador de Joyerías London y socio del Club Campestre de Puebla falleció alrededor de las 13 horas.

La SSC confirmó posteriormente el deceso a través de un comunicado, en el que informó que la Fiscalía General del Estado (FGE) ya estaba al tanto de los hechos. También aseguró que, en coordinación con autoridades estatales se implementó un operativo para ubicar a los responsables; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se ha reportado ninguna detención.

Más tarde, la FGE comunicó que la Coordinación General Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos ya realiza diligencias en el domicilio de la víctima. Paralelamente, el cuerpo del empresario fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) de la capital poblana para la necropsia de ley.

Versiones extraoficiales señalaron que Ramírez Maldonado habría sido atacado con un arma de fuego de su propiedad, aunque esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

Por su parte, vecinos de La Calera manifestaron a medios de comunicación que el fraccionamiento carece de vigilancia privada y cámaras de seguridad que pudieran haber registrado el ingreso del comando. Al mismo tiempo, conocidos del empresario difundieron en redes sociales la versión de que los agresores habrían huido en una camioneta de color negro.

Tras confirmarse la muerte del fundador de Joyerías London, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex Puebla) emitieron un comunicado en el que condenaron el asesinato y exigieron el esclarecimiento inmediato del crimen, la detención de los responsables y un urgente fortalecimiento de la seguridad en beneficio del sector productivo.

Efrén Ramírez era un empresario con una trayectoria de varias décadas. Joyerías London, con cuatro establecimientos en el Centro Histórico de Puebla, había logrado expandirse con sucursales en Xalapa, Veracruz, y Mérida, Yucatán.

Te puede interesar: En un aparente “ajuste de cuentas”, comando asesina a dos hombres en Huauchinango

Temas

Más noticias

Internacional

Israel se adentra con tanques en la ciudad de Gaza y más familias huyen

La Jornada -
Reuters El Cairo. Israel se adentró con tanques en la ciudad de Gaza y detonó vehículos cargados de explosivos en un suburbio, mientras los ataques...
Nacional

Con la misión de sanear al PJ de corrupción y nepotismo reciben ministros bastón de mando indígena

La Jornada -
Iván Evair Saldaña, Gustavo Castillo y César Arellano Ciudad de México. En punto de las 16 horas, el Zócalo capitalino se convirtió este lunes en...

Últimas

Últimas

Relacionadas

CCE, Coparmex y Canaco demandan esclarecer asesinato del dueño de Joyerías London

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
La exigencia de justicia se convirtió en el eje central del pronunciamiento de los organismos empresariales tras el asesinato de Efrén Ramírez Maldonado, dueño...

CCE y Coparmex demandan esclarecer asesinato del dueño de joyerías London

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
La exigencia de justicia se convirtió en el eje central del pronunciamiento del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla (CCE) y la Confederación Patronal de...

Comando asesina a Efrén Ramírez, dueño de Joyerías London, en asalto a su domicilio en La Calera

Isaí Pérez Guarneros -
Efrén Ramírez Maldonado, dueño de Joyerías London, murió la madrugada de este lunes en el Hospital Betania de la capital poblana, tras ser atacado...

Más noticias

Bombardeos israelíes matan al menos a 24 personas en Gaza

Isaí Pérez Guarneros -
Gaza. La Defensa Civil de Gaza informó el jueves de al menos 24 muertos en bombardeos israelíes en el territorio palestino, donde Israel bloquea la entrada de ayuda...

Reservas internacionales alcanzan nivel récord al cierre del año: BdeM

Isaí Pérez Guarneros -
La reserva internacional de divisas aumentó en 16 mil 27 millones de dólares en el transcurso de este año, para alcanzar un récord de...

La crisis en Bolivia, vinculada a la ruptura en el MAS, considera Luis Arce

Isaí Pérez Guarneros -
La Paz. El presidente de Bolivia, Luis Arce, acusó al ex mandatario Evo Morales (2006-2019) de ser la nueva derecha y de liderar un acoso político y económico...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025