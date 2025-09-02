Martes, septiembre 2, 2025
Colonias populares del sur de la ciudad concentran el mayor número de cuentas perdidas de Agua de Puebla

Únicamente 10 localidades concentran casi 16 mil contratos cancelados

Colonias populares concentran el mayor número de carteras vencidas de Concesiones Integrales, pues no cumplieron con el pago de cuotas
Patricia Méndez

Colonias del sur de la ciudad de Puebla, consideradas como zonas populares, concentran el mayor número de cuentas perdidas –cartera vencida– de la empresa Concesiones Integrales, pues quienes eran los titulares de las mismas no pudieron cumplir con el pago de las cuotas del servicio de agua potable.

Datos oficiales de la firma, refieren que hasta junio pasado, de las 10 colonias con el mayor número de contratos cancelados, Playas del Sur, Aquiles Serdán, el Infonavit San Miguel Mayorazgo, Granjas Puebla y el conjunto habitacional Santa Isabel Castillotla, que se encuentran en esa área de la capital, concentraron mil 978, mil 887, mil 734, mil 411 y mil 138, respectivamente.

Las otras cinco colonias que conforman la lista se ubican en el norte del municipio capitalino, por ejemplo, el Infonavit San Aparicio, que concentró mil 956, así como el fraccionamiento Maravillas, con mil 612; Barranca Honda, con mil 517; además de Ampliación Reforma, con mil 360 y Los Volcanes, que se localiza en la zona centro, con mil 288.

En total, las 10 colonias mencionadas sumaron 15 mil 911 contratos cancelados por falta de regularización, según un informe de la empresa actualizado hasta junio pasado.

Este lunes, La Jornada de Oriente dio a conocer que pese a tener una cartera vencida de 43 por ciento, Concesiones Integrales aumentó en 2 mil 137 por ciento sus ingresos desde que recibió la concesión del servicio de agua en Puebla, en abril de 2014, y hasta junio de 2025; esto es 22 veces más, pues la suma que captó por el cobro de cuentas creció de 787.8 a más de 17 mil 626 millones de pesos, en ese periodo.

Un informe oficial de la empresa refiere que su cartera vencida es de 43 por ciento, pues de las 495 mil 440 cuentas que la empresa tenía junio de este año, 213 mil 813 registraron algún adeudo superior a los tres meses, es decir, cuatro de cada 10.

Contratos en colonias vulnerables

Por otra parte, el informe da cuenta de un total de 68 contratos realizados en colonias llamadas “vulnerables”, como Valle del Paraíso, Paseo Castillotla, Constitución Mexicana, Villa Guadalupe, Amaluquita, Jardines de San José, Granjas Puebla, Dos de Marzo, Flores del Pedregal, La Carmelita, entre otras.

Últimas

Últimas

