Colombia sin paz y con disputa territorial: recuerdo de una prospectiva

“Para comprender al narcotráfico hay que estudiar al Estado […]

El narcotráfico es un proceso organizacional cuya finalidad

es conquistar territorio para producir o vender drogas”

(Emmerich: 2014).

Entre julio y octubre de 2016, reflexioné en este espacio de La Jornada de Oriente, acerca del entonces proceso y Acuerdo de Paz colombiano, bajo los siguientes temas: Acuerdos de paz en Colombia: entre cúpulas (https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/acuerdos-de-paz-en-colombia-entre-cupulas/). Y en el artículo, Colombia: más allá del plebiscito (https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/colombia-mas-alla-del-plebiscito/).

Ahí señalé: “En las guerras que ha patrocinado o participado Estados Unidos vendiendo armas o incentivado la producción de cultivos ilícitos (por acción u omisión), poco se ha interesado en estabilizar la región intervenida, pero sí por controlar la inestabilidad. La regla de oro: o balcanizar la zona y actores en conflicto o dificultar que existan acuerdos y cohesiones que lesionen los negocios y el control geopolítico.”

Digo a mis alumnos de Historia, en la carrera de Comunicación social y Periodismo, que existe la ciencia, no la adivinación. Recordar aquellos balances ratifica que una adecuada argumentación histórica, permite dilucidar escenarios futuros. Veamos. hoy un Estado colombiano que históricamente ha traicionado sus acuerdos con la insurgencia, no tuvo reparo alguno en reversar el Pacta Sunt Servanda, -lo pactado, obliga- asumido con los garantes internacionales del Acuerdo. Mismo Estado que no ha impulsado proyectos productivos: ‘Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial’ PDET, registrados en el Acuerdo de Paz y ha consentido en su negligencia la re-victimización de la comunidad rural e indígena.

El nuevo partido de la desmovilizada FARC-EP (hoy Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC), liderado por Rodrigo Londoño, expulsa a sus integrantes más ortodoxos y veteranos –como Andrés París o Benedicto González- quienes critican su giro hacia el establishment, y el abandono de la base popular de exguerrilleros. Éstos, llegan a 200 asesinados a junio de 2020; mientras sus excúpulas se acomodaron al confort y la burocracia estatal. Prospectiva: la desaparición del Partido FARC en menos de una década.

De otra parte, el aumento de cultivos ilícitos a más de 150 mil hectáreas (ODC: 2019), es concordante con la disputa territorial por parte de los siguientes actores armados: el Ejército Nacional; las guerrillas: ELN, EPL y FARC-EP (integrado por no desmovilizados durante el Acuerdo o reinsertados tras el incumplimiento del mismo); Bandas Criminales -conocidas como Bacrim-; grupos paramilitares, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Se suman los cárteles mexicanos: Sinaloa, Zetas y Jalisco Nueva Generación. Esta micro-geopolítica refuerza la disputa y balcanización del territorio colombiano consuetudinariamente marginado –litoral Pacífico, Amazonía, Orinoquía y Catatumbo- y repercute en la geopolítica regional suramericana.

El conflicto en ciernes con Venezuela, de darse, tendría además en Colombia al ejército de Estados Unidos como décimo actor armado que controlaría el caos y las explotaciones de commodities legales e ilegales, a semejanza de Medio Oriente: petróleo, minerales, coca y amapola.

No hubo paz. El narco-Estado colombiano está en el lugar geopolítico correcto, sirviente de intereses externos. Prospectiva: el petróleo y la minería no son renovables. La coca, la amapola y los consumidores sí.

*Académico colombiano