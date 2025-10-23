Jueves, octubre 23, 2025
Colisiona maquinaria pesada que retiraba escombro en Huauchinango

Martín Hernández Alcántara

Un nuevo incidente, esta vez entre maquinas que retiraban escombro derivado de un deslave, ocurrió en una vía que conecta al municipio de Huauchinango, debido al riesgoso estado que guardan aún carreteras y caminos como consecuencia de las intensas lluvias que cayeron hace un par de semanas en la Sierra Norte de Puebla.

Esta vez, un camión de volteo dedicado al transporte de materiales estuvo a punto de caer al río en la colonia Valle Fénix, luego de que el conductor perdió el control por las condiciones resbaladizas del pavimento.

El percance ocurrió mientras el vehículo descendía por una pendiente y se deslizó cuesta abajo hasta impactar con una retroexcavadora que realizaba trabajos de retiro de escombro en la zona. El golpe con dicha maquinaria evitó que el camión terminara en el cauce del afluente, deteniéndose a escasos metros de la orilla.

El conductor del camión resultó ileso, aunque el vehículo sufrió daños menores.

Vecinos y autoridades locales hicieron un llamado a conducir con precaución, especialmente cuando la calle se encuentra mojada, ya que el pavimento presenta un alto riesgo de deslizamiento.

Cabe recordar que ayer se reportó que en otro tramo carretero hacia Huauchinango ocurrieron al menos tres percances menores en días recientes, en los que estuvieron involucrados camiones de pasajeros, debido a deslaves y afectaciones en el camino.

