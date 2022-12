Barbosa: en tiempos morenovallistas, El Colegio de Puebla robó acervo artístico estatal

Al informar que el relanzamiento del Museo Internacional Barroco (MIB) no representó gasto para el estado, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta señaló que El Colegio de Puebla, una asociación civil que era el “alojo de una bola de políticos dinosaurios de otra época”, “es propietaria de acervos artísticos robados”.

Acusó que El Colegio de Puebla como “propietario de acervos artísticos que en su mayoría eran robados por sus directivos”, hizo que la obra y el acervo estatal acabara “en casas de los hombres del poder”.

Barbosa Huerta continuó que el director, “un señor de viejo rango priista” era intocable incluso para la Función Pública. “Me estoy encontrando unas cositas qué dios padre. Ahí fue el lugar que desde la época de (exgobernador Rafael) Moreno Valle le mandaban recursos –a El Colegio de Puebla-, cientos de millones de pesos, para hacer gastos relacionados con el MIB: en el 2012 les mandaron 350 millones de pesos (…) y ahí se alojaban gente que no trabaja, que casi no iba”, denunció.

Incluso, el mandatario estatal mencionó que el “anterior secretario de Educación Pública” no le informó cómo estaban las cosas. “Cuando decidí que el presidente ya no fuera se hizo una convocatoria, se nombró a una mujer, una investigadora, pero no se abrió la caja de pandora, hoy la estamos abriendo”.