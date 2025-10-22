Colectivos preparan denuncia penal contra Concesiones Integrales por realizar descargas contaminantes al Atoyac

La Colectiva por el Bienestar Social y la Asamblea Social del Agua (ASA) anunciaron que interpondrán una denuncia penal contra la empresa Concesiones Integrales por las descargas de aguas contaminadas al río Atoyac, derivadas del deficiente tratamiento de aguas residuales, situación que ha causado daños ambientales y afectaciones a la salud pública.

El abogado Néstor López Espinosa, integrante de la colectiva, explicó que el caso podría constituir una violación al artículo 416 del Código Penal Federal, el cual prevé penas de uno a nueve años de prisión y multas de hasta 3 mil días a quien descargue ilícitamente aguas residuales o contaminantes en cuerpos de agua de competencia federal, provocando daño a ecosistemas, flora, fauna o recursos naturales.

Detalló que, de acuerdo con información entregada por la propia empresa y requerida judicialmente como parte de una demanda colectiva, cuatro de las cinco plantas de tratamiento presentan niveles de coliformes fecales superiores a 24 mil, cuando la norma establece un límite máximo de 2 mil. Esta situación demuestra el incumplimiento de los estándares ambientales y la contaminación directa del cauce.

López Espinosa subrayó que la concesionaria lleva más de 16 meses sin presentar informes ante la juez quinto de distrito, incumpliendo con la orden judicial de transparentar el funcionamiento de las plantas. Por ello, solicitarán a la autoridad imponerle una multa proporcional al cobro que realiza por el concepto de saneamiento.

Expuso que durante la reciente comparecencia en el Congreso local, el director general de la concesionaria, Jordi Bosch Bragado, omitió responder cuánto ha cobrado la empresa por saneamiento durante 11 años ni detalló qué industrias descargan contaminantes al drenaje municipal. Tampoco aclaró en qué se ejercieron los 2 mil 113 millones de pesos aprobados en 2022, ni presentó evidencia que acredite una reducción en la contaminación del agua tratada o una mejora en la eficiencia del servicio.

El litigante adelantó que la denuncia busca establecer responsabilidad penal y administrativa por los daños ambientales al Atoyac, insistiendo en que el modelo de privatización del servicio ha resultado ineficiente y perjudicial para el medio ambiente y la población.

Esperamos que lo hagan.

Subrayaron que en 11 años Concesiones Integrales ha incurrido en un cobro fraudulento por el servicio no prestado, incumplimiento de normas ambientales Nom 001, Ecol 1996 y 2021, daños al erario por multas pagadas a Conagua, operación deficiente de macroplantas que solo tratan la mitad de su capacidad.

“Debe dar cuentas por el daño ambiental y en la salud a la población porque la contaminación causa enfermedades como cáncer y enfermedades”, manifestó.