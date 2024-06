Colectivos exigen a Armenta, Chedraui y diputados gobernar para todos y legislaciones a favor de la comunidad LGBTTTIQ

Gobernar para todos, respeto a la comunidad LGBTTTIQ, así como el respaldo para la aprobación de la “Ley Ociel”, así como la de cupo laboral trans, exigieron colectivos a Alejandro Armenta Mier y José Chedraui Budib, gobernador y alcalde de la ciudad de Puebla electos, y al Congreso del Estado, durante la edición 2024 de la marcha por el orgullo gay.

Al iniciar la movilización en la que participaron 20 mil personas, los integrantes de la comunidad también exigieron la renuncia de María Claudia Rivera Luna, encargada de VIH estatal, debido a que durante los 20 años que lleva en el cargo, Puebla alcanzó los primeros lugares a nivel nacional en muertes y contagios por SIDA, según cifras oficiales.

María José Flores Serrano, directora de la organización APPS y una de las organizadoras de la marcha, leyó un pronunciamiento en el que llamó al gobernador electo, Alejandro Armenta a respetar la existencia de la comunidad LGBTTTIQ o enfrentar su resistencia.

Expuso que urge la aprobación de la llamada “Ley Ociel” un tipo penal para que los delitos de odio sean investigados con perspectiva LGBTTTIQ, y la de cupo laboral trans para estimular el trabajo de estos integrantes de la comunidad.

Demandó la renuncia de María Claudia Rivera, encargada de VIH estatal, debido a que en su gestión Puebla se encuentra, según CENSIDA, en el primer lugar por muertes relacionadas con el virus y es de los primeros en contagios, por lo que la servidora pública “no ha dado resultados”.

Agregó que una prueba de VIH en Puebla tarda en promedio 20 minutos y se realiza después de varias pláticas, por lo que urge agilizar los tiempos, pues afirmó que en la entidad se vive una “verdadera pandemia de SIDA”.

La activista estimó que este año participaron alrededor de 20 mil personas en la movilización que inició a las 16 horas en el Parque Juárez.

Con frases como “no que no, si que sí ya volvimos a salir”, “esta marcha no es de fiesta si no de protesta” y “esos mirones también son maricones”, los miles de participantes caminaron sobre el Bulevar 5 de Mayo y se dirigieron hacia el zócalo de Puebla.

Te puede interesar: Familiares de Rosa Bernabé protestan para que la muerte de la mujer se investigue como un feminicidio.