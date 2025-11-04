Colectividad y activismo delinean el festival Vías alternas de la interculturalidad

Colectividad y activismo en torno a la migración. El primero porque ha sido un sello del festival Vías alternas de la interculturalidad desde su gestación hace más de una década reuniendo a grupos de personas diversas que han participado, repensando, uno de los temas más vigentes en el país. El otro, porque es una de las maneras que las personas han encontrado para defender su vida y sus derechos como migrantes, en contextos hostiles como los propiciados por Estados Unidos y el propio México.

Ambos conceptos delinean la edición 11 del festival que revisará, desde la realidad actual y la visión del arte, cómo la migración es un derecho humano, cómo es que los discursos de xenofobia, racismo, aporofobia y desigualdad social afectan a las poblaciones migrantes y cómo estas, al mismo tiempo, aportan su cultura, su historia y su lengua.

Especialmente, para reconocer el aporte que tuvo en los mismos conceptos de colectividad y activismo, el festival hará un homenaje póstumo a Hugo Cabrera Cortés, periodista, gestor, músico, activista y fundador del festival, cuya labor ha sido un parteaguas en la cultura de Puebla.

“Es un homenaje póstumo y es lo que ha movido este año la realización del festival porque Hugo Cabrera junto con el colectivo Subterráneos son pioneros de este festival, por lo que queremos reconocer toda la labor que ha hecho no solamente al nivel del programa, sino como colaborador de este museo y a nivel de la cultura en el estado”, refirió Rosa María Licea Garibay, jefa de Servicios educativos del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos (MNFM).

Durante una conferencia de medios continuó que iniciado en 2012 ha crecido contando con múltiples colaboraciones y sumando esfuerzos cada vez mayores. Este año, precisó que el festival contará con el apoyo de la asociación civil Puente Ciudadano, el colectivo de periodismo Cultural Subterráneos, la Secretaría de Cultura de Puebla, así como la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura y el Complejo Cultural Universitario, ambos de la BUAP.

Completó que el festival, desde su germen, ha buscado cambiar las narrativas xenofóbicas y de discriminación que existen en torno a la movilidad humana, que “nosotros vemos como un derecho humano, que tenemos todos y todas para movernos”, pues pese a que la migración siempre ha sido parte de las sociedades ahora existen contextos adversos.

“Es parte de lo que busca este festival: mostrar todas las situaciones adversas que viven los migrantes”, confió al recordar que sobre todo porque México ya pasó de ser un país de tránsito a ser un país de destino sobre todo de personas provenientes de Guatemala, El Salvador y Honduras.

En ese sentido, Arturo Villaseñor, miembro de Ias asociaciones civiles Puente ciudadano e Iniciativa ciudadana recordó que en estos últimos años el tema migratorio ha tomado un tinte problemático debido a las políticas del renglón establecidas por el gobierno de Estados Unidos, particularmente dictadas por su presidente Donald Trump que ha generado un clima social, de tensión y de violencia en contra de personas migrantes.

Consideró que, por tanto, el tema no tiene que ver solo con las deportaciones masivas de connacionales, sino que es un discurso que penetra en la vida social y de las comunidades en Estados Unidos, por lo que habrá un espacio de reflexión sobre el tema en el festival, así como las crisis globales que existen movidas por asuntos como la guerra y la violencia.

Sobre la parte artística del festival, Patricia López, miembro del colectivo de periodismo Cultural Subterráneos destacó la realización de una jornada cultural que será los días 22 y 23 de noviembre a partir de las 12 horas en la sede del MNFM, con un programa que incluirá talleres de fotografía, música y fanzine, mismos que buscan celebrar la pluralidad cultural.

Particularmente, destacó la realización del ya tradicional Mercadito intercultural, un encuentro artesanal y gastronómico con la participación de colectivos de personas en situación de movilidad.

Asimismo, y de manera especial, refirió al homenaje póstumo que se hará a Hugo Cabrera, gestor y periodista cultural, en el que participarán diversos actores de la ciudad de Puebla.

Dijo que denominado Transeúnte por siempre, en referencia al programa radiofónico que condujo durante 25 años en la radio universitaria, se propone como un reconocimiento a la vida y el legado del comunicador. “En este encuentro se rendirá tributo a su incansable labor de promoción cultural y su profunda conexión con las y los artistas”.

López detalló que en homenaje participarán músicos con los que Cabrera compartió el escenario desde la década de los 90 del siglo anterior, integrantes de su colectivo Raíces sonoras con intérpretes en lenguas originales, artistas actuales y miembros del Frente Rockero Poblano, coordinados por Gil Cabrera. Enlistó a Cuarto Blanco, Llaven Lira, Híkuri, Salvaje, Nacho Pata, Roberto Gutiérrez, entre otros más.

Tras el homenaje se presentará Angie Rocker y Los Cráneos Rojos, así como la banda Acróbata.

Otros actos del festival serán la presentación del Reporte en migración. Agenda migrante Puebla, número 17, que aborda temas como violencia, xenofobia, discriminación y racismo, acto que será el jueves 6 de noviembre a las 13 horas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de BUAP; y las mesas de diálogo Menos muros y más puentes. Rol de la cultura en los procesos de integración; De la acogida a la exclusión; y Resistencias que cruzan fronteras: activismo y desplazamiento.

Asimismo, en colaboración con el Festival Ambulante A.C., se proyectará un ciclo de cine documental con perspectiva social, que abarca realidades de México, Irán, Canadá y Guatemala, cuyas proyecciones serán del 6 al 11 de noviembre a las 17 horas en el Complejo Cultural Universitario.

El programa del festival Vías alternas de la interculturalidad puede consultarse en https:/bit.ly/viasalternas2025

Te podría Interesar: Una crónica sobre la migración en Hidalgo, materia del libro que presentarán en el MNFM