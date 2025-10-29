Fuertes vientos de este miércoles colapsan techo en secundaria de Atlixco y deja seis alumnos lesionados

Los vientos intensos de este miércoles provocaron el desprendimiento y colapso de un techo de lámina en el interior de la secundaria pública Melchor Ocampo, una de las más grandes e importantes de la ciudad de Atlixco.​

Según los primeros reportes, al menos seis estudiantes resultaron lesionados, aunque se desconoce la gravedad de su estado de salud. Un grupo más numeroso de alumnos sufrió crisis nerviosa tras el incidente.​

La totalidad de la plantilla escolar fue evacuada y elementos de protección civil y bomberos atienden la situación, considerada tensa por momentos. Padres de familia acudieron al plantel, ubicado al sur de la mancha urbana, para conocer detalles del incidente.​