Miércoles, octubre 29, 2025
NoticiasEstado

Fuertes vientos de este miércoles colapsan techo en secundaria de Atlixco y deja seis alumnos lesionados

Vientos intensos provocan colapso de techo en secundaria Melchor Ocampo de Atlixco; seis estudiantes lesionados y plantilla evacuada
Vientos intensos provocan colapso de techo en secundaria Melchor Ocampo de Atlixco; seis estudiantes lesionados y plantilla evacuada.
Miguel A. Domínguez

Los vientos intensos de este miércoles provocaron el desprendimiento y colapso de un techo de lámina en el interior de la secundaria pública Melchor Ocampo, una de las más grandes e importantes de la ciudad de Atlixco.​

Según los primeros reportes, al menos seis estudiantes resultaron lesionados, aunque se desconoce la gravedad de su estado de salud. Un grupo más numeroso de alumnos sufrió crisis nerviosa tras el incidente.​

La totalidad de la plantilla escolar fue evacuada y elementos de protección civil y bomberos atienden la situación, considerada tensa por momentos. Padres de familia acudieron al plantel, ubicado al sur de la mancha urbana, para conocer detalles del incidente.​

Temas

Más noticias

Nacional

Acuerdo con el gobierno cumple “parcialmente” las demandas: productores

La Jornada -
Ciudad de México. Con un acuerdo que cumple “parcialmente” las demandas, los productores de maíz de la región del Bajío (Jalisco, Michoacán y Guanajuato)...
Nacional

Sader y maiceros del Bajío alcanzan acuerdo; aceptan apoyo oficial de $950 por tonelada

La Jornada -
Ciudad de México. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) alcanzó un acuerdo con las organizaciones de productores que habían bloqueado diversas carreteras...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Muere menor de 8 años por explosión de polvorín en Xiutetelco; su madre está grave

Isaí Pérez Guarneros -
Un menor de 8 años perdió la vida la noche del martes tras la explosión de un polvorín dentro de una vivienda que era...

Tras años de temor vecinal, Gasera Tlacotepec acepta salir de la colonia México

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán. Tras una lucha vecinal que se extendió por más de tres años, finalmente los habitantes de la colonia México lograron que la empresa Gas Tlacotepec se...

Alertan lluvias fuertes y bajas temperaturas en la Sierra Norte por Frente Frío 11

Yadira Llaven Anzures -
La Coordinación General de Protección Civil del estado de Puebla emitió este martes una alerta ante la inminente llegada del Frente Frío 11, el cual impactará la...

Más noticias

Animales adaptados al frío surgieron hace 2.6 millones de años: estudio

Denise Lucero -
Madrid. Los animales adaptados al frío comenzaron a evolucionar hace 2.6 millones de años, cuando el hielo permanente en los polos se hizo más...

Senado declara constitucional la adscripción de la GN a la Sedena

Denise Lucero -
Ciudad de México. El Senado de la República formuló este domingo la declaratoria de constitucionalidad de la la reforma que adscribe la Guardia Nacional...

Han sido sancionados 15 mil 461 funcionarios del gobierno federal: AMLO

Denise Lucero -
Durante la presente administración la Secretaría de la Función Pública ha sancionado a 15 mil 461 funcionarios del gobierno federal por irregularidades cometidas o...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025