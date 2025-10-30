Calle en Huauchinango en riesgo tras deslizamiento por lluvias

Vecinos de la colonia La Palpa, en Huauchinango, advierten sobre el peligro que representa el deslizamiento de la calle Jalisco, ocurrido tras las intensas lluvias registradas el pasado 9 de octubre, que provocaron que una parte de la vialidad cediera hacia un barranco. Desde entonces, solo un carril permanece habilitado, lo que mantiene en riesgo a los pobladores y automovilistas que transitan por la zona.

De acuerdo con testimonios de los habitantes, el derrumbe comenzó con un hundimiento parcial del pavimento que, con el paso de los días y las continuas precipitaciones, se ha extendido varios metros. Temen que con nuevas lluvias, el resto de la vialidad colapse y deje incomunicadas a las familias que residen en la parte alta de la colonia.

Los vecinos aseguraron haber reportado el daño a Protección Civil municipal en repetidas ocasiones, sin obtener una respuesta efectiva. Señalaron que personal de la dependencia únicamente ha informado que “se está revisando el asunto”, pero hasta la fecha no se ha realizado ninguna inspección técnica ni acciones de contención.

“Ya dijimos que el peligro es real, la calle se sigue yendo hacia abajo y nadie ha venido a ver. Dicen que van a ir, pero no llegan, y sólo esperan a que haya muertos para actuar”, expresó una vecina del lugar, quien contactó a La Jornada de Oriente para hacer la denuncia, y pidió no revelar su nombre por temor a represalias.

El deslave de la calle Jalisco se suma a los daños registrados en distintas zonas de Huauchinango tras las lluvias torrenciales de octubre, que han dejado afectaciones en viviendas, caminos rurales y áreas cercanas a ríos y laderas.

Vecinos demandaron la intervención urgente del ayuntamiento de Huauchinango y de Protección Civil estatal para estabilizar el terreno y evitar un nuevo colapso ante la temporada de lluvias que aún persiste en la Sierra Norte.

Los habitantes advirtieron que, de no recibir atención inmediata, podrían bloquear la vialidad en señal de protesta y solicitar la presencia directa del gobernador, Alejandro Armenta Mier, para que se atienda la emergencia antes de que ocurra una tragedia.