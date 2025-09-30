Lluvias provocan hundimiento de tramo carretero entre Coxcatlán y Zoquitlán

Desde la tarde del 25 de septiembre, habitantes de la Sierra Negra reportaron afectaciones en la carretera estatal Zoquitlán-Tlacotepec de Porfirio Díaz, específicamente en el tramo conocido como El Mirador, donde un deslave dejó habilitado únicamente un carril. Sin embargo, la situación se agravó en las últimas horas cuando se registró el cierre total del tramo correspondiente a la carretera Coxcatlán-Tlacotepec de Díaz, a la altura de El Mirador en el municipio de San Miguel Eloxochitlán.

De acuerdo con testimonios de los pobladores, expresados en redes sociales, un deslizamiento de tierra provocado por las lluvias constantes ocasionó que la carpeta asfáltica se desplomara casi por completo, además de afectar al menos una vivienda cercana al lugar del siniestro. Esta vía ya presentaba daños desde la semana anterior, pero el reblandecimiento del terreno incrementó el riesgo, obligando al cierre total del paso vehicular.

La interrupción de esta ruta representa un serio problema para las comunidades de la Sierra Negra, quienes dependen de este trayecto para desplazarse hacia distintos puntos de la región. El tránsito ha quedado completamente interrumpido, afectando tanto a vehículos particulares como al transporte público y de carga.

El gobierno municipal de San Miguel Eloxochitlán informó que, aunque se habían realizado trabajos de mantenimiento y atención al deslizamiento previo, las precipitaciones recientes agravaron la situación estructural de la carretera. En ese contexto, se tomó la decisión de cerrar el tramo afectado para salvaguardar la integridad de los conductores, al considerar que existe un riesgo latente de nuevos desprendimientos.

Las autoridades locales han solicitado el apoyo del gobierno estatal para intervenir con maquinaria especializada y obras de contención que permitan restablecer la circulación lo antes posible. Mientras tanto, se recomienda a la población evitar transitar por la zona y mantenerse atenta a los comunicados oficiales sobre las condiciones del camino.