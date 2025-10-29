Miércoles, octubre 29, 2025
NoticiasEstado

Siete distribuidoras de medicamentos en Puebla con irregularidades por falta de autorización y condiciones sanitarias, alerta Cofepris

Personal de la Cofepris realiza inspecciones sanitarias en distribuidoras de medicamentos en Puebla.
Personal de la Cofepris realiza inspecciones sanitarias en distribuidoras de medicamentos en Puebla.
Yadira Llaven Anzures

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha emitido una alerta al incluir a siete establecimientos ubicados en el estado de Puebla en su listado de distribuidores irregulares de medicamentos. 

Esta situación representa un riesgo sanitario significativo, debido a que la compra de fármacos en estos sitios no garantiza su calidad, seguridad ni eficacia.

El documento oficial, actualizado a septiembre de 2025, señala que estas empresas infringen la regulación sanitaria, ya sea por no contar con la debida autorización o por incumplir con los requerimientos normativos esenciales, como infraestructura, documentación o personal y equipamiento adecuado.

Los siete establecimientos localizados en Puebla y la zona conurbada presentan diversas faltas graves, que van desde la suspensión hasta la imposibilidad de verificar sus condiciones mínimas de operación.

Se trata del distribuidor Santa Fe Distribuidor Médico, con domicilio en San Pedro Cholula, que opera con el RFC: LOLL9501205J6; y la empresa R&R Pharma, localizada en Colonia Villas San Alejandro, en Puebla capital. 

Ambas enfrentan la sanción más severa, los establecimientos cuentan con irregularidades graves y se encuentran suspendidos.

Además, de las distribuidoras ubicadas en la capital poblana: Global Pharma Company (Colonia Los Héroes), con el RFC: PERY720908KW8; Laboratorios Nakamura S.A. de C.V. (Granjas del Sur), con RFC: LNA9305045F5; y Raúl Andrei Tlapanco Balderas (Villas San Alejandro), con RFC: TABR820120KB3.

Estas últimas no pudieron pasar la inspección, porque no pudieron constatar las condiciones sanitarias de sus respectivos establecimientos.

Le sigue la empresa Grupo Farmacéutico Internacional Gamalop S.A. de C.V., ubicada en el municipio de Santiago Miahuatlán, que tampoco cuenta con aviso de funcionamiento al consultar las bases de datos de la Cofepris. La empresa está registrada con el RFC: SUP210420FD1.

Del listado a nivel nacional, que incluye 158 establecimientos, llamó la atención que también se encuentra la empresa “Estetoscopios Puebla”, pero no especifica su ubicación en la entidad, y su irregularidad es que tampoco cuenta con aviso de funcionamiento.

La autoridad sanitaria enfatiza que el objetivo de exhibir a estas empresas, es busca prevenir a consumidores y a la cadena de suministro sobre estos puntos de venta que operan al margen de la ley.

Por último, Cofepris exhortó a compradores de medicamentos y dispositivos médicos que, previo a cualquier adquisición de este tipo de insumos para la salud, consulten la plataforma para prevenir riesgos a la salud de millones de pacientes ocasionados por productos irregulares.

Temas

Más noticias

Nacional

Acuerdo con el gobierno cumple “parcialmente” las demandas: productores

La Jornada -
Ciudad de México. Con un acuerdo que cumple “parcialmente” las demandas, los productores de maíz de la región del Bajío (Jalisco, Michoacán y Guanajuato)...
Nacional

Sader y maiceros del Bajío alcanzan acuerdo; aceptan apoyo oficial de $950 por tonelada

La Jornada -
Ciudad de México. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) alcanzó un acuerdo con las organizaciones de productores que habían bloqueado diversas carreteras...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Más del 50% de la basura tratada en Puebla se convierte en energía para la industria cementera

Patricia Méndez -
Por cada tonelada de basura que ingresa a la Planta de Aprovechamiento de Residuos Inorgánicos FIRSU en Puebla, 53 por ciento se transforma en...
00:00:45

Hasta en 80 pesos el kilo de tortilla en la Sierra Norte

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
En municipios del estado de Puebla impactados por fuertes lluvias e inundaciones, la población enfrenta un nuevo golpe: el aumento desmedido en el costo...
00:01:15

Comuna de Puebla revoca a diario una licencia a restaurantes por venta ilegal de alcohol

Patricia Méndez -
En promedio, la Comuna de Puebla revoca cada día una licencia a un restaurante debido a que vendía alcohol sin tener permiso para la...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025