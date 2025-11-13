COE respalda jornada laboral de 40 horas y su implementación a partir de 2026

La reducción paulatina de la jornada laboral, que busca pasar de 48 a 40 horas semanales en el plazo de cuatro años, cuenta con la aprobación del Consejo Nacional de Organismos Empresariales (COE), presidido por César Bonilla Yunes.

El dirigente confirmó que los empresarios ven con buenos ojos que se disminuya la carga horaria, pues priorizan la productividad y la eficiencia por encima de las horas trabajadas. La iniciativa será presentada en este mes para que en 2026 inicie la disminución de dos horas por año, hasta alcanzar el objetivo en 2030.

Bonilla Yunes señaló que “el que los trabajadores trabajen menos horas de las que ahora está establecido por ley, es benéfico porque es positivo para que tengan más tiempos de esparcimiento con la familia”, subrayando el impacto social favorable que traería esta reforma.

El COE ya alista la transición con programas de capacitación y mejora productiva, pues desde el año pasado han adaptado sus procesos ante la inminente modificación legal.

El representante empresarial destacó la importancia de no perder de vista la competitividad, y respaldó también el posible aumento del aguinaldo, afirmando que “es economía local que se va fomentando para el autoconsumo interno”.

De acuerdo con Bonilla Yunes, una reducción gradual de horas laborales permitirá una mejor adaptación y un entorno laboral más sano para los trabajadores.

