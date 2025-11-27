Jueves, noviembre 27, 2025
NoticiasEconomía y Ecología

COE propone pabellón industrial e inmobiliario para la Feria de Puebla 2026

COE propone pabellón industrial e inmobiliario para la Feria de Puebla 2026
Patricia Gutiérrez Rodríguez

El Consejo Nacional de Organismos Empresariales (COE) planteó que la Feria de Puebla 2026 se convierta en una plataforma para la industria local, con un pabellón industrial y uno inmobiliario operados por empresas poblanas. César Bonilla Yunes, presidente del organismo, sostuvo que el encuentro debe dejar de ser sólo un atractivo de entretenimiento y recuperar su carácter de vitrina para la innovación que se desarrolla en el estado.

El dirigente explicó que el eje de la propuesta es instalar un pabellón donde los industriales poblanos exhiban sus máquinas, procesos y productos, a fin de que las y los visitantes conozcan directamente lo que se fabrica en la entidad.

Bonilla Yunes añadió que el pabellón inmobiliario reuniría a desarrolladores, empresas financieras y especialistas en vivienda, con el objetivo de ofrecer en un solo espacio alternativas de compra, esquemas de crédito y asesoría.

“Nuestra propuesta es volver a ser la feria que era antes, que no sea una feria para encontrar exclusivamente productos chinos”, señaló, al insistir en que el énfasis debe ubicarse en lo que producen las empresas locales.

Subrayó que la meta es que la Feria de Puebla 2026 funcione como escaparate cultural, económico y turístico, donde comerciantes, prestadores de servicios, el sector inmobiliario y la industria poblana muestren su peso frente a visitantes del país y del extranjero.

Temas

Más noticias

Nacional

Avanza privatización, mil 500 ejidos ceden tierras y concesiones de agua a desarrollos privados

La Jornada -
Alrededor de mil 500 ejidos y comunidades, que concentran concesiones de agua, dejaron de tener una actividad agropecuaria predominante, para destinar sus tierras a...
Nacional

BdeM recorta a 0.3% desde 0.6 estimado de crecimiento para 2025

La Jornada -
Braulio Carbajal Ciudad de México. El Banco de México (BdeM) recortó su estimado de crecimiento puntual de la economía para 2025 a 0.3 por ciento desde...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Pozos se opone a destinar recursos a pistas de arrancones; Suriano plantea marco legal

Efraín Núñez -
La diputada priista Delfina Pozos Vergara se pronunció en contra de legalizar e invertir recursos públicos en pistas para arrancones en Puebla, al considerar...

Desbordamiento del río Necaxa incomunica a Chicontla y deja 10 viviendas dañadas

Martín Hernández Alcántara -
La comunidad indígena de Chicontla, en el municipio de Jopala, registró la noche del miércoles un desbordamiento de un cauce fluvial –identificado por habitantes...

En Atlixco jóvenes estudiantes de la preparatoria regional Simón Bolívar, incorporada a la BUAP, resultan lesionados en accidente de motocicleta

Miguel Ángel Domínguez Ríos -
Atlixco, Pue. Dos jóvenes resultaron lesionados luego de que la motocicleta en la que viajaban se impactara contra un vehículo particular en las inmediaciones...

Más noticias

00:03:59

Viva Aerobús: cancelan vuelos y pasajeros pagan las consecuencias

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Ni un peso por compensación obtuvieron alrededor de 85 pasajeros de Viva Aerobus a los que en junio del presente año les cancelaron el vuelo Cancún-Puebla y que, por el lado contrario, tuvieron que...
00:34:20

De continuar el título de concesión de Telmex en manos de Carlos Slim, la empresa se irá a la quiebra

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Patricia Gutiérrez entrevista a Alicia Colchado Ariza, Integrante de la sección 24 del Sindicato de...

Se registra sismo de 5.1 grados en la zona centro del país

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Un sismo de 5.1 grados se registró la tarde de este miércoles la zona centro del país y con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca. El...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025