COE propone pabellón industrial e inmobiliario para la Feria de Puebla 2026

El Consejo Nacional de Organismos Empresariales (COE) planteó que la Feria de Puebla 2026 se convierta en una plataforma para la industria local, con un pabellón industrial y uno inmobiliario operados por empresas poblanas. César Bonilla Yunes, presidente del organismo, sostuvo que el encuentro debe dejar de ser sólo un atractivo de entretenimiento y recuperar su carácter de vitrina para la innovación que se desarrolla en el estado.

El dirigente explicó que el eje de la propuesta es instalar un pabellón donde los industriales poblanos exhiban sus máquinas, procesos y productos, a fin de que las y los visitantes conozcan directamente lo que se fabrica en la entidad.

Bonilla Yunes añadió que el pabellón inmobiliario reuniría a desarrolladores, empresas financieras y especialistas en vivienda, con el objetivo de ofrecer en un solo espacio alternativas de compra, esquemas de crédito y asesoría.

“Nuestra propuesta es volver a ser la feria que era antes, que no sea una feria para encontrar exclusivamente productos chinos”, señaló, al insistir en que el énfasis debe ubicarse en lo que producen las empresas locales.

Subrayó que la meta es que la Feria de Puebla 2026 funcione como escaparate cultural, económico y turístico, donde comerciantes, prestadores de servicios, el sector inmobiliario y la industria poblana muestren su peso frente a visitantes del país y del extranjero.