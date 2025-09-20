Ocho millones de campesinos desplazados tras el TLC: Cocyp

El desplazamiento forzado de 8 millones de personas desde el campo hacia las ciudades, la frontera norte o incluso hacia actividades vinculadas al crimen organizado, es el saldo social más profundo provocado por la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) en 1994.

Frente a esta realidad, la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp) exige que toda renegociación del T-MEC se someta a una consulta nacional vinculante, con participación directa de quienes han sido más afectados por la migración rural y el desmantelamiento del sector agrícola.

La exigencia fue planteada por José Jacobo Femat, presidente de la central, en el edificio de la Aduana Vieja del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”, durante un foro sobre la reforma al artículo 27 constitucional.

Femat criticó la reciente convocatoria de la Secretaría de Economía para participar en la revisión del T-MEC, calificándola como un trámite sin representatividad social ni propuestas serias sobre el futuro de la economía agrícola nacional.

“No se está considerando el balance ni las consecuencias de décadas bajo estos acuerdos, lo que perpetúa un modelo de exclusión social y uno de los peores desplazamientos en la historia reciente del país”, afirmó.

La Cocyp sostiene que el TLC desmanteló los apoyos estatales, dejó a los productores a merced del mercado y provocó una dependencia alimentaria de importaciones estadounidenses. Hoy, un puñado de empresas diseña las reglas comerciales, mientras campesinos, pequeños productores e industriales quedan marginados.

La organización exige que la revisión del T-MEC se evalúe desde los derechos sociales y productivos, y no se concrete a espaldas de quienes sostienen la alimentación nacional.

“Se requiere transparencia: ningún acuerdo comercial puede firmarse sin que el pueblo participe, porque se juega la soberanía y el futuro de generaciones enteras”, declaró Femat.

También planteó la necesidad de abrir un periodo de debate real, donde se escuche la voz de los afectados y se respondan con políticas públicas al impacto de la migración y la exclusión del campo.

Femat propuso revisar los acuerdos bajo nuevas reglas internacionales como las de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que permitirían mayor vinculación productiva y desarrollo tecnológico interno.

Finalmente, destacó la relación entre la reforma al artículo 27 constitucional y la renegociación del T-MEC, señalando que recuperar los derechos agrarios y las tierras para ejidatarios y comunidades es clave para frenar la expulsión rural.

La Cocyp concluye que la renegociación del tratado representa una oportunidad histórica para transformar la política de desarrollo rural, detener el éxodo y garantizar que el campo mexicano recupere su viabilidad social y económica.