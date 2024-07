Cocinándose el gabinete estatal

Tradicionalmente, los equipos con los que llegaba cada mandatario se daba a conocer un día antes de la asunción, o el mismo día de ello. Desde hace algunos años ya no sucede así, como ha ocurrido con la presidenta de la República electa, que ha dado a conocer ya 16 integrantes de lo que será su gabinete a partir del primero de octubre.

En Puebla esto pareciera tomar otro camino, por lo menos más lento, aunque suponemos igualmente razonado. El gobernador electo, Alejandro Armenta Mier, primero mencionó que anunciaría parte de su gabinete, a la par de lo que lo hiciera Claudia Sheinbaum. No lo hizo, aunque si nombró equipos de transición, subrayando que sus responsables no necesariamente iban a ser los titulares de las áreas donde estuviesen asignados. Después mencionó que el anuncio se haría el primero de julio, lo cual tampoco ocurrió. En este tiempo se atravesaron dos viajes al extranjero, el primero a Nueva York y, el segundo, a Europa, éste compartido con el gobernador saliente, Salomón Peregrina, quien, por cierto, ha señalado que él no incidiría en la definición de los perfiles del equipo entrante. Según se anunció, habrá un tercer viaje en septiembre, nuevamente a Estados Unidos.

La consulta que, a decir del Ejecutivo estatal entrante, sí se hará es con Omar García Harfuch, con quien ya ha habido intercambios, en este caso, para definir, a partir de una terna integrada y presentada por él, al responsable de la Seguridad en la entidad.

Recientemente se ha anunciado que el anuncio de los integrantes del gabinete será en el mes de agosto, todavía en tiempo alejado para el cambio de gobierno, en tanto que, a diferencia de otras entidades y de la misma Presidencia, será hasta el 15 de diciembre, un día después del concluido periodo originalmente de Miguel Barbosa Huerta.

Esto ha dado la oportunidad de la especulación y manejo de quinielas sobre posibles integrantes, destacándose personajes como Rodrigo Abdala Dartigues y José Luis García Parra, que encabezan el equipo de transición, aunque a decir del gobernador electo, puede haber funcionarios del actual equipo de gobierno, pero que pudiesen estar ubicados en otras responsabilidades y carteras. Sin duda, el gobernador electo le está imprimiendo a la preparación del relevo sus propios tiempos y criterios, aunque para algunos no pareciera el adecuado. De igual manera destaca el tendido de puentes para concretar inversiones foráneas, que seguramente apuntalarían el desarrollo económico de la entidad, además de que el fortalecimiento de los equipos de transición. Más allá de los perfiles idóneos buscados en sus integrantes, no dejan de considerar un periodo corto, pero extenuante, para el aprendizaje y conocimiento pleno de todos los rincones de Puebla. Queda tiempo entonces para pulir programa de gobierno, hacerlo congruente con lo planteado y prometido durante la campaña electoral e imbricarlo con un equipo armado a modo y ejes dictados por el gobernador electo.

Es de esperar que el tiempo vaya dibujando lo positivo que podrá ser la nueva administración.

