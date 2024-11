Cochinilla, color y poder se entrelazan en la más reciente exposición de Francisco Guevara

Cochinilla y poder. Pintura y poder. Color y poder. Elementos preciosistas como plumaria, ámbar, añil, perlas, marquetería y hojas de oro que significan no sólo un pasado virreinal, sino que muestran su vigencia con preguntas sobre su actual conocimiento. Un estandarte teñido con la grana que lleva el grito de guerra de la Compañía de Jesús, que refleja también su término con la expulsión de esta “empresa” en 1767 que “es en realidad una pregunta” sobre la salida de este capital social y cultural producido en América.

A partir del jueves 28 de noviembre, con una inauguración programada a las 13 horas, el Museo Universitario Casa de los Muñecos recibe la exposición Ethos de transfiguración del artista Francisco Guevara, un ejercicio curatorial único en el que el recinto de la Universidad Autónoma de Puebla abre al diálogo parte de su colección para mostrar, de manera sutil y al mismo tiempo directa, una respuesta sobre el contexto histórico, sobre el pasado y sobre la idea de que “la historia es hoy, no ayer”.

En la exhibición se aglutinan, bajo la guía curatorial del historiador del arte Alejandro Julián Andrade Campos, un total de 32 obras tal como los 32 rayos que tiene el sol jesuita: 14 son piezas del museo –con obras de Francisco Castillo, José Juárez, José Ortiz y Jerónimo de la Portilla-, y 18 son piezas de reciente manufactura de Francisco Guevara.

Durante una entrevista, el también director y fundador de la Fundación Arquetopia señala que hablar de la cochinilla es hablar del poder, de Melchor de Covarrubias, benefactor del Colegio del Espíritu Santo –antecedente de la UAP-, y de la Compañía de Jesús.

Dividida en dos partes, indica, la primera de ellas toma como punto de partida la cochinilla y el “patrocinio de sangre” con el retrato de Melchor de Covarrubias como donante y luego como comerciante multimillonario -en términos actuales-, de su época. Aparece entonces los conocimientos que han perdurado: el arte de plumario, que se mezcla con la cochinilla, el “nocheztli” mesoamericano, que dan forma a un anagrama de María que resguarda el museo.

Las piezas, entonces, van respondiendo al contexto de Puebla y al de la historia de la Compañía de Jesús, así como su relación con Juan de Palafox y Mendoza, su problemática y su expulsión final, un relato que se va conectando con la presencia de la cochinilla en la pintura, como legado del siglo XVIII y “la idea absurda que el arte contemporáneo del siglo XXI está alejado de eso”, como refiere Francisco Guevara.

En la segunda sala, prosigue, dos piezas de arte plumario hablan del imperio español y del “fénix” que es la virgen María, con conexiones que trascienden al patrimonio de la UAP. Viene también la idea de la transfiguración y del fundador de la orden Francisco Xavier y piezas como la virgen de Dolores, una advocación introducida por la misma compañía que se volvió popular en la Nueva España.

“Más que pensar la exposición desde el culto religioso es entender cómo funciona la narrativa del poder incluso en la forma en que transitamos y nos movemos”, apunta Guevara, quien recientemente exhibió Presagios de imperio, en Garco Galería.

Aparecen también reflejos de la “empresa” de la Compañía de Jesús en Asia, particularmente en Japón hacia los siglos XVI y XVII: un relicario de Namban, que responde “a la idea mesiánica, de invasión y misionera de los jesuitas”, una pieza que contiene cochinilla, añil, pericón y mordentes, con decoración de una cruz original Namban en la que se introducen las Matrículas de Tributo donde se ve la cochinilla.

“Vamos trazando toda esa historia. Al final y al principio el centro neurálgico es Puebla que tuvo cinco colegios jesuitas, algo que fue inaudito por la cantidad de dinero y producción intelectual que significa”, acota Guevara.

Por otro lado, continúa, se trata de pensar que en Mesoamérica la idea “del movimiento es lo divino”. En ese sentido, señala que la cochinilla no se puede retratar, pues está se mueve, está en constante movimiento, reflejando “ese poder del color, del clero, de la visión cristiana que lo absorbe y se manifiesta en las pinturas, especialmente en el siglo XVIII”.

Abunda que la cochinilla, con su capacidad de teñir profunda y durable se volvió en uno de los productos más caros del mundo, llamado el “oro rojo”, pues un kilogramo valía más que un kilogramo de oro, lo que provocó años de explotación irracional y de abusos que llevó incluso a cholultecas y huejotzincas a ya no producirla, lo que marcó el fin de un periodo. No obstante, el “poder que se forja a través del color no desaparece en Europa, donde no se sabe si es semilla o fruto, generando redes de espionaje para tratar de entenderla, robarla y llevarla”.

Francisco Guevara menciona además que la exposición reflexiona sobre cómo la Compañía de Jesús fue realmente una compañía, una “empresa” que entendía lo que significaba invertir y retribuir, actuando diferente a las misiones franciscanas o dominicas. De paso, deja ver como en el contexto actual de la UAP se estudia el color, pues la “historia es hoy, no ayer”, algo que se refleja en el proceso de las piezas que abren preguntas sobre el exilio, el legado, lo que se quedó y lo que se fue.

Aparecen también retratos de Ignacio de Loyola que le interesaron por traer nuevas técnicas y para entender la cultura material; maderas finas trabajadas con la técnica de marquetería a las que les fue incrustada en encáustica, para pensar en el legado, el contexto histórico e iconográfico de las piezas, específicamente del siglo XVI, XVII y XVIII, que van amarrando preguntas sobre el color y el poder.

Se suman otras piezas que hablan de la grandiosidad de la compañía: la protección de la virgen de los Dolores y la apoteosis del propio Ignacio de Loyola, que contienen añil, cochinilla y hoja de plata. Asimismo, un biombo con los retratos de jesuitas e intelectuales expulsados que ponen en contexto dicho problema político, intelectual y social; una caja de armas del siglo XVI con documentos sobre el legado de Descartes, pensador contemplado en el universo jesuita, que llevan añil y cochinilla, llamado Tres sueños de 1619 o la racionalidad europea, que conecta con la pieza Lógica mexicana, homónima al libro escrito en los colegios jesuitas de la Ciudad de México, leído por Descartes, que también tiene cochinilla y letras doradas; y se conecta con la Ciencia sin virtud es arrogancia, dos piezas de las portadas de libros de la Compañía de Jesús que lleva a pensar en el poder y la expulsión.

Como confió Francisco Guevara, en la exposición Ethos de transfiguración en la que participaron la productora de cochinilla Inés Carmona Degante, del Terrenate, Tlaxcala; el marquetero Esteban López Morales y el artesano del ámbar de Jeremías López, así como Elsa Hernández, directora del Museo universitario Casa de los Muñecos de la UAP y la museógrafa Quetzalina Sánchez, se habla “sobre la sangre, lo violento, la idea del poder, del sacrificio y el exilio”, de lo que “pesa intelectual y culturalmente” en los jesuitas, quienes tenían una idea de independencia que no llegaron a fraguar, no obstante regresaron luego a América.

