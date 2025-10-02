Jueves, octubre 2, 2025
Coca–Cola organiza a las pequeñas tiendas para hacer una protesta contra el IEPS a refrescos

La refresquera reparte hojas para instar a comerciantes poblanos a bajar la cortina el viernes 3 de octubre

Comerciantes poblanos reciben información de la ANPEC para protestar contra el incremento del IEPS a bebidas azucaradas.
Efraín Núñez

En Puebla, preventistas de Coca–Cola distribuyen información de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) para que propietarios de pequeños negocios cierren sus establecimientos cinco minutos el viernes 3 de octubre en protesta por la iniciativa federal de incrementar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Los dueños de tiendas de abarrotes han denunciado que los preventistas de la refresquera entregan hojas con la invitación a sumarse a la protesta contra el aumento de este gravamen, bajo la consigna de cerrar sus cortinas por cinco minutos e impedir la medida fiscal propuesta.

La propuesta del gobierno federal busca reducir enfermedades como la diabetes y la hipertensión, asociadas al alto consumo de bebidas azucaradas. No obstante, en la información distribuida a comerciantes se advierte que el IEPS limitará las ventas y recortará los ingresos familiares, ya que el poder adquisitivo se encuentra estancado.

El documento firmado por la ANPEC argumenta que un aumento en el IEPS incrementará la presión financiera sobre las tiendas de barrio, las cuales ya operan en condiciones adversas, con elevados costos y el impacto de la inseguridad. Sin embargo, los propietarios señalan que la proliferación de cadenas departamentales como Oxxo -del mismo consorcio que la refresquera- genera una competencia desleal y agrava más sus pérdidas económicas.

“El gobierno, sin considerar la realidad adversa que enfrentamos en nuestros pequeños negocios ha propuesto aumentar el impuesto a los productos que más vendemos en nuestros establecimientos, mismos que representan una parte muy importante de nuestras ventas diarias”, expuso.

En marzo de 2024, La Jornada de Oriente publicó que hasta entonces al menos 5 mil 500 negocios familiares habían cerrado en Puebla por la expansión de Oxxo, lo que representó la desaparición de diez comercios independientes por cada nueva tienda de la cadena propiedad de Femsa, compañía ligada a la refresquera. Sin embargo, el consorcio negó esos datos.

Según un informe presentado por Femsa sobre el tercer trimestre de 2023 se reveló que las tiendas Oxxo han experimentado un notable incremento en sus ventas mensuales promedio, alcanzando la cifra de un millón 47 mil pesos, lo que representa un aumento de 16.1 por ciento en comparación con el mismo trimestre del año anterior. De manera global la empresa reportó una utilidad neta de 12 mil 758 millones de pesos.

Hasta finales de febrero de 2024 existían 554 sucursales de Oxxo en territorio de Puebla, según datos del geolocalizador de tiendas del portal de la propia cadena.

