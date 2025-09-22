Lunes, septiembre 22, 2025
Niega el ayuntamiento cobro de piso en mercados; no existen denuncias formales ante la FGE

El secretario de Gobierno sostuvo que no hay extorsiones por parte del crimen organizado.

Patricia Méndez

El secretario General de Gobierno municipal, Francisco Rodríguez Álvarez, sostuvo que en los mercados públicos de Puebla no existe cobro de piso ni extorsión por parte del crimen organizado, al asegurar que los comerciantes que han denunciado tales hechos no han formalizado las acusaciones ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Rodríguez Álvarez refirió que, incluso, se ha ofrecido a los vendedores presentar denuncias de forma anónima pero no han querido hacerlo y solo hacen acusaciones en medios de comunicación.

En entrevista, explicó que la constante es la solicitud de cuotas internas para cubrir servicios de limpieza, festividades y actividades propias de los mercados, y no para fines criminales. “Tenemos comunicación con todos en los centros de abasto, lamentablemente ellos hacen un comentario como tal de este tipo de cosas, pero no hay una denuncia, incluso se generó que pudieran hacerlo de manera anónima”, señaló.

Rodríguez puntualizó que comerciantes que reportaron intentos de extorsión vía telefónica —con solicitudes de entre 10 y 100 mil pesos a cambio de protección— tampoco acudieron a presentar denuncias formales, a pesar de habérseles facilitado la opción del anonimato, reiteró.

Cabe recordar que hace unas semanas integrantes de Fuerza 2000, agrupación relevante en el Centro Histórico, así como locatarios establecidos, denunciaron ante medios y autoridades que recibieron llamadas exigiendo pagos de cuotas poco después del hallazgo de dos cuerpos con mensajes de advertencia el 22 de agosto en inmediaciones del Mercado 5 de Mayo.

Los afectados solicitaron a los tres niveles de gobierno reforzar la seguridad, pues creen que sus vidas y las de sus familias están en riesgo por los hechos que señalaron.

Es oportuno citar que el abandono de cuerpos en condiciones similares se ha repetido en zonas de la periferia de la capital y la Zona Metropolitana, en las juntas auxiliares de Xonacatepec, La Resurrección, San Sebastián de Aparicio, así como en los municipios de Cholula, Cuautlancingo y Huejotzingo, sin embargo, el fenómeno criminal se agudizó en el Centro Histórico cuando este 15 de septiembre fue abandonado un cadáver con un mensaje de advertencia en el barrio de Analco.

