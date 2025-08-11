Detectan “cobro de piso” en centros comerciales de Huejotzingo; ya se identificaron a los autores: SSP

Francisco Sánchez González, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), informó este lunes, en conferencia de prensa, que la dependencia ya identificó a grupos criminales dedicados al “cobro de derecho de piso” en distintos centros comerciales de Huejotzingo.

Detalló que, por estos hechos, seis personas han sido detenidas y que las investigaciones apuntan a que los implicados tendrían vínculos con diversas organizaciones de comerciantes originarias de San Martín Texmelucan.

Sánchez González agregó que también se investigan denuncias de “cobro de piso” en mercados de San Pedro Cholula y de Texmelucan.

“Las estamos atendiendo; recuerden que presentamos un programa contra la extorsión, y el cobro de piso forma parte de este delito. Lo estamos abordando de manera integral”, señaló.

En cuanto al modus operandi, el funcionario explicó que los responsables pertenecen a agrupaciones de “comerciantes” que exigen pagos periódicos para permitir que los locatarios mantengan sus espacios en mercados o centros comerciales.

El titular de la SSP precisó que la Fiscalía General del estado de Puebla (FGE) y los directores de seguridad pública municipales coordinan acciones para atender las denuncias y erradicar la problemática.

En el caso particular del Mercado de Flores de Huejotzingo, la dependencia evalúa las medidas a tomar tras identificar a quienes presuntamente extorsionan a los locatarios.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Gobernación del estado de Puebla (Segob), Samuel Aguilar Pala, anunció que esta semana se llevará a cabo la cuarta mesa de diálogo con los comerciantes afectados, y se comprometió a dar un informe sobre los acuerdos alcanzados el próximo miércoles.

Ese mismo día, durante la conferencia de prensa del gobernador Alejandro Armenta, Francisco Sánchez González ampliará la información sobre las operaciones e investigaciones en curso, así como sobre las seis detenciones efectuadas hasta ahora.

En lo que va del año, la FGE ha iniciado 130 carpetas de investigación por el delito de extorsión. Febrero fue el mes con mayor incidencia, con 32 denuncias registradas.

Estas cifras representan un incremento del 97 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando se iniciaron 67 carpetas por este ilícito.