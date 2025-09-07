Poder a las bases magisteriales (informadas)

El día 11 de agosto de 2025 en la ciudad de Oaxaca nos reunimos de manera híbrida compañeros de la sección 22 de Oaxaca, de las secciones 7 y 40 de Chiapas, de la sección 10 de la CDMX, también con maestros de Guerrero, de Yucatán y de Michoacán. Contamos con material escrito de profesores de Chihuahua e invitadas del IMSS y del periódico El Zenzontle.

El objetivo para la reunión es lograr mediante el diálogo y la deliberación tratar tres temas

Los balances de fuerzas

Se coincide en que, desde semanas previas al paro, los gobernadores y la SEP avisaron a direcciones seccionales de supuestas soluciones a demandas locales. En el caso de Chiapas se logró que la sección VII y su dirigencia dividieran el esfuerzo durante el paro colocando a la mayoría de los maestros en paro en razón del plantón en la ciudad de México, desatendiendo las acciones en el estado y el trabajo con padres, comunidades y movimientos a pesar de que la exigencia de anulación de la Ley 2007 es de interés de más sectores de trabajadores No obstante hubo movilizaciones en la capital del estado y en algunas regiones.

Se coincide también que hubo y prevalece una crisis organizativa de planeación de una acción nacional. Esto trajo una crisis de credibilidad en la posibilidad de resultados favorables con una débil correlación de fuerzas frente a la negativa del gobierno, la protección que se da a las Afore y la manipulación y denostación del magisterio y de la CNTE por los medios dominantes.

La cuestión de las pensiones y la lucha contra las afores es un problema que exige al menos una labor que convoque y organice a todos los trabajadores al servicio del Estado. El capital financiero no va a ceder si no existe una fuerza social convencida.

En varios estados y en la ciudad de México se reiniciaron luchas que atrajeron a maestros que estaban inactivos. Sin embargo fue el interés económico inmediato lo que motivó a la mayoría de los movilizados por primera vez, no fue consciente y con sentido de clase, más allá del gremio.

Se confirmó que el gobierno y el Estado no están del lado del magisterio, sino de las Afore. A las mesas llevó la posición de los financieros en voz del representante de Hacienda.

Entre los grupos de base conscientes se redobló el esfuerzo hacia los pueblos originarios. Se necesita dedicar atención a las nuevas generaciones, pues a pesar de la constancia de lucha de la CNTE en las últimas décadas -como ocurre en más movimientos sociales- hay una escasa labor de información, formación y organización de los jóvenes.

Se vivió en la lucha de 2025 como en anteriores jornadas, una injerencia partidista, principalmente de MORENA, con el juego oportunista, clientelar y hasta mafioso de corrientes que han alcanzado puestos en la estructura de las secciones como el FPR-UTE, los Pozoleros y hasta ex priistas o “ex charros” que hoy se dicen de Morena o de la CNTE.

Eso no niega la importancia que tuvo la jornada para reanimar el movimiento magisterial en la CDMX, Yucatán y en varios estados del Norte.

El brigadeo fue escaso y desigual en las secciones, endeble ante la población, con las excepciones valiosas y puntuales. En cambio, algunos compañeros con talleres, reuniones y acciones de brigadeo y foros han continuado la jornada como actividad permanente. Pero la tarea es para toda la base magisterial.

En las secciones de la ciudad de México y en Yucatán se hizo intensa campaña de difusión así sea con pequeñas fuerzas en activo. La radicalidad y disposición a enfrentarse a charros y funcionarios por compañeros de Guerrero, CDMX y sectores de Oaxaca y Veracruz muestra un descontento dispuesto a no conciliar. Lo que contrasta con las direcciones y corrientes clientelares en la CNTE.

Mucho de ese descontento ha tenido como metas inmediatas sentar a la mesa a la presidenta (lo que no se logró) y por demandas inmediatas, lo que aprovecharon gobernadores y la SEP para regresar hacia las tradicionales mesas de acuerdos localistas con vías de presión para detener la huelga.

Ruta de construcción desde abajo, anticapitalista magisterial, popular y comunitaria

¿Cómo continuar en los estados y a nivel nacional las acciones y conversaciones sobre las pensiones?

Sólo haciendo crecer la fuerza articulada de trabajadores, padres y comunidades habrá solidez y contundencia. En Yucatán, regiones de Oaxaca, Michoacán y Guerrero hay maestros en articulación con campesinos, pueblos originarios y jubilados.

Desafíos para una Ruta de Refundación de la CNTE desde las bases informadas.

Por el lado de la política del Estado y de sus niveles de gobierno prevalece una combinación de represión, dependencia, control y engaño. Por su parte los capitalistas se mantienen listos para privatizar y obligar a la austeridad que no solo abarate el trabajo educativo, sino que aumente los costos de los padres para la educación de sus hijos. Ambos han lanzado campañas de desprestigio a las luchas de los maestros y a su papel en el quehacer pedagógico para crear un ánimo en la población de enfrentamiento y de castigos como la reforma punitiva por las marchas, asambleas, paros e intentos de huelga nacional. No solo sucede a los trabajadores de la educación sino también a las luchas de los trabajadores de salud, educación, cultura y servicios públicos y privados que tienen que atender a segmentos de la población. El contacto fraterno, la información a padres, comunidades y a los movimientos sociales es necesario, aunque enfrenta el desprestigio, gremialismo, verticalismo y sectarismo.

Al interior de la CNTE se vive la captura de las estructuras sindicales por las corrientes políticas. Las bases no se expresan directamente en su mayoría. Hay un envejecimiento de los dirigentes, activistas y jefes de esas corrientes, falta trabajo con la juventud magisterial.

En los momentos importantes de la lucha en secciones y regiones de la CNTE de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero, se hacen llamados al brigadeo, pero este se ejerce desigualmente principalmente hacia las escuelas, no siempre a las comunidades. Por eso en Oaxaca se ha adoptado por algunos colectivos el enfoque magonista de las brigadas magisteriales, se ha buscado volver a la formación de cuadros revolucionarios.

Se ha estado atento a iniciativas como las que promueven varios grupos de jubilados Un caso son los foros en los que participan compañeros de Yucatán y otros estados, ya hicieron un foro de jubilados en Chiapas y el próximo será en Tabasco, se estará pendiente de la convocatoria, pues ahí se delibera sobre la resistencia de las y los jubilados.

3 Acuerdos y tareas

-Asumir de modo autocrítico esta construcción como un proceso que refunde a la CNTE con un carácter de clase y con vinculación al interior y al exterior del movimiento magisterial.

-Ser parte de un movimiento anticapitalista de la clase trabajadora contra el capital y su Estado.

– Elaboremos una ruta de construcción desde abajo, una fuerza de bases informadas con quienes se haga trabajo de organización, formación y movilización,

-La democratización de la CNTE no es sólo un asunto de estructura sindical y logro de compañeros en algún puesto en ella. Es un movimiento político sindical de resistencia, necesita crear redes de colectivos o comités de lucha y resistencia, con principios, ética y una estrategia y una táctica de periodo y coyunturas.

–Las dirigencias de la CNTE no deben ser mandonas, sino acatar el mandato que plantean las bases organizadas en asambleas. Se necesita consultarlas como se hacía al principio de la historia de la CNTE, y la consulta debe ser bien informada.

– Contar con una línea de comunicación y formación para la generación nueva, ir a la ruptura del economicismo, convenciendo e incitando a su formación sindical, política y pedagógica. Hasta ahora muchos maestros son indiferentes a la crisis política e ideológica, de dirección y planificación participativa de la CNTE.

Tareas

Se concluyó con una lista de tareas para la preparación de la jornada de lucha que continua y en el proceso de fortalecer nuestra red, como en este encuentro, escuchando y aprendiendo entre todos.

Continuar los balances de cada región y sector. Elaborar un Diagnóstico de la CNTE que recoja la memoria histórica de las fases vividas por la Coordinadora, de sus enseñanzas en el contexto de la lucha de clases en el país y de los acontecimientos relevantes de estas décadas a nivel internacional. Generar un proyecto político sindical para refundar una CNTE participativa, de clase y en unidad con todos los trabajadores y comunidades en lucha. Ese proyecto tiene la tarea central de la formación política, sindical y pedagógica con talleres, foros, conferencias, material audio visual y boletines. Dar atención a cómo lograr superar la fragmentación, los sectarismos y el oportunismo y fomentar la unidad desde abajo. Abrir canales de lucha ideológica que no separen sino definan coincidencias y formas de resolver diferencias sin verticalismos ni unidades a toda costa, sabiendo ser selectivos en el acercamiento con otras fuerzas. Se propone trabajar en red de colectivos o comités de lucha y resistencia. Lograr una comunicación inteligible y para el aprendizaje en común de la lucha de la CNTE y de la historia de las luchas del pueblo trabajador. Aprender de las experiencias de comunalidad, trabajo colectivo, autonomía e independencia. La tarea urgente y estratégica es recuperar el poder de las bases informadas y organizadas. Buscaremos que en cada sección se realicen CONSULTAS INFORMADAS sobre demandas, formas de lucha, organización y difusión, definiendo las fechas para acciones nacionales. La CONSIGNA del momento es recuperar el poder de las bases (informadas) de la CNTE para decidir su camino. Publicar nuestros pensamientos como propuestas abiertas a nivel nacional

Refundar la CNTE con el poder de las bases informadas.

Red Magisterial, Popular y Comunitaria, Oaxaca, Agosto de 2025

Fases de la expropiación y despojo de pensiones y jubilaciones*

Desde 1995 los trabajadores del IMSS, así como algunos sindicatos nacionales iniciamos la denuncia del plan de eliminar bases de la seguridad social que han llevado a que no haya más pensiones y jubilaciones, sino fondos o cuentas de retiro empobrecedoras de diversas modalidades.

En 1997 la protesta de miles de trabajadores del IMSS en la Cámara de Diputados no logró detener el que todos los partidos votaran a favor de la reforma anunciada desde 1992 como un recorte a los trabajadores con la creación del Sistema de Ahorro para el Retiro, SAT. Se estableció una primera cuenta que registraba a los trabajadores fuera de los marcos del derecho social. Desde 1997 han pasado 28 años con muchos foros, talleres de análisis y formación y acciones masivas y pequeñas en todo el país contra el despojo al conjunto de la clase trabajadora, aunque primero a los que están bajo el apartado A del artículo 123 y luego a quienes trabajan para el Estado entre ellos los trabajadores de la educación, reformas impuestas con distintos tiempos y formas.

Consideramos a la reforma de 2007 B como LA REFORMA ESPEJO, la que hoy exige abrogar la CNTE y algunas otras organizaciones de trabajadores del apartado. Expropia el mismo derecho solidario. La gran movilización de entonces y el plantón magisterial reanimaron a muchos trabajadores del IMSS y apoyamos atendiendo la salud de quienes se plantaron frente al edificio del ISSSTE en la capital del país.

La lucha logró un acuerdo para alcanzar el artículo 10º. Transitorio para los trabajadores del Estado que no querían ir a las cuentas de las Afore. Otros no lo entendieron creyendo que aceptar la privatización de su pensión era mejor y cayeron con el anzuelo de un bono. Hoy son muchos los que han intentado volver al 10º. Transitorio pero ya no pueden según la ley.

Mientras, en el IMSS sucedía otro golpe que culminó, a pesar de fuertes protestas, en el año 2008 con la destrucción del Régimen de Jubilaciones y Pensiones, RJP, que se tenía para quien trabajaba en el IMSS. La reforma a la ley del IMSS da este gran golpe que impide darle pensión a las nuevas generaciones de trabajadores y se les fuerza a descuentos para tener un fondo que no es de pensión realmente, sino de ahorro para el retiro.

Pero el objetivo capitalista contra la seguridad social no es solo el despojo de pensiones, se dan cambios en la estructura de las instituciones, se desmantelan servicios, se impone una dura flexibilidad laboral y se pierden derechos a guarderías y a otros servicios que pasan a manos de empresas privadas. Periódicamente ha habido luchas de segmentos del numeroso sindicato del IMSS, siempre los charros sancionan a quienes luchan, son cómplices de la empresa institucional. Algunas veces la resistencia triunfa cambiando o deteniendo algún nuevo golpe, Eso se logra coordinando con parte de la población asegurada afectada por el desmantelamiento. También se coordinan por momentos con sindicatos y organizaciones. Pero no hay vinculación constante.

La lucha de la CNTE en 2025 ha reanimado y creado expectativas de organización entre trabajadores de la salud y la seguridad social. Hizo ruido en las bases, pero no vemos que se haya creado un trabajo articulado. También vemos que no está claro para muchos maestros que el Estado ha puesto de su lado a trabajadores que creen que ahorrando voluntariamente estarán mejor y no les convence derogar las leyes de 2007 y 1997, Además de que necesita de un movimiento nacional de la clase trabajadora, se encontrará a trabajadores que temen se les quite sus ahorros en las afore. Eso lo aprovechan el gobierno y los patrones.

Para superar errores y derrotas, debemos definir la estrategia de construcción de fuerzas y alternativas para lograr no sólo mejores pensiones, sino vencer a Afores, aseguradoras y gobierno.

*Texto de trabajadora jubilada del IMSS.

Los impactos en la clase trabajadora de los acuerdos entre Trump y Sheinbaum

Los acuerdos en espera de la voluntad del imperio yanqui con México sobre la presión arancelaria, económica, migratoria, política y militar, no significan en todos los casos novedades, pero sí un reforzamiento de lo vivido por la clase trabajadora bajo el neoliberalismo, la aplicación del TLC y el T-MEC

La flexibilización de la explotación continúa como prolongación de las jornadas laborales por tres vías principales: los bajos salarios obligan a buscar horas extras o dobles chambas (crecen los salarios mínimos, pero se reduce la cantidad de trabajadores que tenían contrato por más de dos salarios mínimos), también por el escaso empleo formal (6 de cada 10 trabajadores está en actividades llamadas informales) y por la aplicación de estándares de producción o servicio con sobrecargas de trabajo o tareas a cumplir que hacen de la productividad un impacto desigual en las horas trabajadas. Esto es más grave y notorio en trabajadores del comercio, de las plataformas de distribución y ventas y de servicios públicos y privados que se continúan más allá del centro de trabajo en las casas de varios segmentos de las y los trabajadores.

Asimismo la precarización de las condiciones de trabajo y de la contratación inestable (temporales, trabajo por honorarios, outsourcing abierto o encubierto, así como por aplicación de la austeridad (el hacer más con menos) y por la pérdida de derechos, el más obvio ha sido el de la seguridad social como jubilación negada a las nuevas generaciones.

Otra tendencia sostenida es la presión a los trabajadores que dan servicios y establecen contacto con la población usuaria (educación, salud, bancarios, ventanillas de atención burocrática, etc.) que hace que las formas de lucha como los paros, huelgas, faltas colectivas o tortuguismo sean denunciadas por las instituciones, los patrones y los medios de comunicación como actos en contra de la población usuaria.

Sin embargo el impacto creciente es el de la digitalización: robotización, uso de programas de registro, conteo, atención en línea, grabadoras de respuesta y múltiples formas de menor uso directo de fuerza de trabajo humana. Pero no ha llegado a todos los sectores, el paso a la tecnología en países como México ha utilizado la reorganización de los procesos de trabajo para intensificar o alargar las jornadas o ahorrar fuerza de trabajo hasta que encuentran sistemas tecnológicos baratos que empiezan a desplazar trabajadores.

La tecnificación en algunos sectores se salva en tareas difíciles de programar en ocupaciones fabriles (mantenimiento o control de imponderables en maquinarias o inestabilidad de materia de trabajo), pero particularmente en los trabajos que implican involucramiento personal, jurídico y de vigilancia y seguimiento directo (¡aguas!) o emocional en los cuidados necesarios en educación, salud, protección civil. Pero estos todos viven y vivirán recortes por austeridad o desprecio real a la población que los necesita.

Impactos en lo económico

El cierre de empresas que tienen su capital fuera del TMEC: chinas, asiáticas, latinoamericanas y algunas europeas avanza. Cierre por traslados de una parte de las empresas de capital estadounidense, si no logran acuerdo con el gobierno mexicano de darles prebendas en impuestos, menos regulaciones o normas, control de las condiciones laborales según las defina el TMEC, y facilidad para enviar remesas de utilidades sin reinversión en México.

Además el cierre de importadoras de productos fuera del TMEC o reducción de los grandes comercios que venden mercancía china (Ver la crisis temporal de Wal-Mart). De ahí la otra cara del crecimiento de empresas y de importaciones de Estados Unidos para obedecer la orden de bajar el déficit comercial de Estados Unidos.

Se prevé un peso mayor sobre los deseos de relocalización de empresas: los polos de desarrollo mal llamados “de bienestar” significarán despojos de tierra, agua, energía y afectar como los demás megaproyectos a la población. Del centro al norte del país estarán en esa situación y en el sur sureste son el turismo, los transportes de mercancías y la conexión energética los que impactan en este periodo las formas de acumulación intensiva.

En lo político e ideológico

Los sindicatos en decadencia, se salvan de la convenida “libertad sindical” en el T-MEC, manteniendo su dominio con represión y fraude en ramas estratégicas (electricidad, burocracia, petróleos, teléfonos, seguridad social y en la cúpula de los trabajadores de la educación), ya no tanto por la vía patrimonialista de los contratos, sino porque las jerarquías sindicales se benefician del control de las bolsas de trabajo y la franquicia de las prestaciones contractuales. Es el control del negocio el que les hará fortalecer sus formas represivas de control y prebendas. Los pocos trabajadores de empresas automotrices, de call center y maquiladoras que cambiaron de sindicato, varios fueron intervenidos por la AFL-CIO con presupuesto del gobierno estadounidense.

No obstante, hay un creciente descontento por las condiciones laborales. El gobierno de Morena traba los conflictos por medio de las compensaciones asistenciales y la manipulación mediática que pregona ser un gobierno progresista. Además se retrasa o niega en los tribunales la solución de conflictos y agilizan los despidos a favor de patrones. Esto durará hasta vencer la dependencia, clientelismo, individualismo y consumismo que enajena y fragmenta a los trabajadores.

Los trabajadores migrantes agredidos por el clasismo y racismo viven la urgencia por defender su estadía, por resguardar parte de sus remesas a sus familias en México para resistir allanamientos, redadas, cárcel, etc. Pero la necesidad en Estados Unidos como en México de trabajadores de la explotación agrícola y de segmentos de la construcción y de servicios presenta la posible negociación de formas de contratación temporal que reduzcan su estancia y nieguen la residencia estable en Estados Unidos. Ahí se acumula descontento y no se ve que las organizaciones mexicanas se enlacen en solidario con la resistencia migratoria, por lo menos hasta el momento.

Marx y la historia nos enseñan que la emancipación de la clase trabajadora solo será por obra suya, con conciencia, organización, resistencia y rebelión.

Si me dieran a elegir, yo elegiría/ esta salud de saber que estamos muy enfermos/ esta dicha de andar tan infelices/ Si me dieran a elegir, yo elegiría/ esta inocencia de no ser un inocente/ esta pureza en que ando por impuro/ Si me dieran a elegir, yo elegiría/ este amor con que odio/ esta esperanza que come panes desesperados/ Aquí pasa, señores/ que me juego la muerte.

Juan Gelman

