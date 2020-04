La CNDH promueve acción de inconstitucionalidad contra la reforma del Congreso en materia de licitaciones

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) promovió una acción de inconstitucionalidad contra una reforma del Congreso de Puebla que creó la figura de testigos sociales en las licitaciones públicas, debido a que pide como requisitos para obtener esa calidad el no haber sido sentenciado con pena privativa de libertad ni sancionado como servidor público.

“Dichas exigencias transgreden los derechos de igualdad y no discriminación (…) pues (…) una vez cumplidas dichas sanciones (las personas) deben quedar en la posibilidad de participar en la selección de testigos sociales en igualdad de circunstancias”, argumentó la CNDH ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La reforma se encuentra en vigor desde el 23 de enero pasado y se realizó a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, así como a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados.

En el decreto que aprobó el Congreso y que se publicó en el Periódico Oficial el Estado (POE) se explica que las modificaciones tuvieron como objetivo crear la figura de testigos sociales, para que los ciudadanos participen en el combate a la corrupción dentro de los procedimientos de licitación pública.

De acuerdo con la reforma, los testigos sociales son seleccionados mediante convocatoria pública por la Secretaría de la Función Pública (SFP) del estado y las contralorías de los 217 municipios de Puebla, para emitir observaciones y recomendaciones que se integrará al expediente respectivo y que serán difundidos en la página electrónica de cada dependencia o entidad.

La esfera de actuación de esa nueva figura son las licitaciones públicas cuyo monto rebase el equivalente a 120 unidades de medida y actualización vigente en la entidad, es decir los 10 millones 425 mil 600 pesos, y aquellos casos que determine la SFP.

El decreto enlista ocho requisitos para obtener la acreditación de testigo social, de los cuales la CNDH refutó dos: “no haber sido sentenciado con pena privativa de libertad” y “no haber sido sancionado como servidor público ya sea federal, estatal, municipal o por autoridad competente en el extranjero”.

Los argumentos de la CNDH

En la acción de inconstitucionalidad 115/2020, el organismo defensor de derechos humanos aseguró que esos requisitos vulneran el artículo primero de la Constitución Federal, el cual prohíbe cualquier tipo de discriminación que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

“En el ámbito legislativo, el creador de la norma tiene el deber de cuidar el contenido que da a las leyes, de manera que las palabras y oraciones utilizadas para regular las conductas y aspectos sociales que correspondan no conduzcan a una distinción entre las personas que implique otorgar tratos de desigualdad o discriminación”, señaló la CNDH.

Sobre la prohibición para ser testigo social de haber sido sentenciado con pena privativa de libertad, la comisión argumentó que “limita de forma genérica a las personas sentenciadas por cualquier delito que amerite pena privativa de la libertad, sin considerar si los delitos de que se trata se relacionan con las funciones a desempeñar en los cargos en cuestión”.

Además, agregó que “el hecho de que una persona haya sido sancionada con la privación de su libertad, forma parte de la vida privada de una persona en el pasado y su proyección social; por tanto, no es constitucionalmente válido que por esa razón se excluya a las personas participar activamente en los asuntos que le atañen a su comunidad”.

Asimismo, indicó que también “contravienen el principio reinserción social, ya que la norma tiene como consecuencia que las personas que han sido sentenciadas con pena privativa de libertad, quedan impedidas para ser testigos sociales, incluso en el caso de que los delitos de los que se trata no se relacionen con la función a desempeñar”.

En cuanto al requisito de no haber sido sancionado como servidor público, la institución autónoma pidió considerar que las sanciones de inhabilitación proceden incluso por la comisión de una falta administrativa no grave, por lo que no debe ser razón de exclusión.

La misma opinión emitió la CNDH para el resto de las sanciones a las que pueden hacerse acreedores los servidores públicos, de suspensión, destitución o multa, “pues quienes ya cumplieron este tipo de sanciones administrativas deben encontrarse en la posibilidad de participar para ser acreditados como tales testigos”.