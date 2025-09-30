El clown como llave de conexión humana, apuesta de Vanessa Nieto y La Tropa Plú

Para la artista y creadora escénica Vanessa Nieto Terrazas el clown es la respuesta. Más allá de la idea común del payaso, para ella el clown es capaz de conectar con el otro desde la vulnerabilidad y la ternura, sobre todo frente a contextos de crisis, frustración, violencia y dolor. Incluso, señala, es desde el dolor donde el clown puede conectar con el otro, siendo esta una vía para conectar como humanidad.

Desde el humor blanco que propone como payasa, al lado de otras payasas que han constituido un grupo cohesionado de la disciplina en Puebla, la directora y tallerista aceita la participación de La Tropa Plú en la Muestra Nacional de Teatro (MNT) que será del 6 al 15 de noviembre en Cancún, Quintana Roo, donde presentarán la pieza La tropa no tiene la culpa.

Como parte de esa preparación, directora y compañía alistan una función previa a su participación en la MNT que será el próximo viernes 3 de octubre a las 18 horas en la sala Luis Cabrera de Casa de Cultura -5 Oriente 5, Centro Histórico-, con entrada libre y gratuita.

La tropa no tiene la culpa es una comedia, una obra de teatro que ocurre dentro de otra obra de teatro, es decir, una meta teatralidad. En ella, una directora (o dictadora) quiere montar un drama –el clásico del teatro La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca-, un deseo que se frustra porque no tiene más opción que montar una comedia interpretada por payasas –y un hombre vestido de payasa-.

Esta adaptación libre realizada por la dramaturga Silvia Macip se gestó en 2021, con la idea de que Vanessa Nieto dirigiera a la recién nacida Tropa Plú, gestada a su vez del apasionamiento que 10 mujeres experimentaron por el clown durante un entrenamiento teatral.

Así, con la epidemia causada por el Covid-19 encima, el montaje siguió como un desafío adoptado por la propia directora: “Siempre he querido montar La casa de Bernarda Alba, y logramos esta versión loca de unas payasas en código de clown”, señala durante una entrevista telefónica, al recordar que la pieza obtuvo luego el apoyo del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico de Puebla, lo que les hizo estrenarla.

“La obra es una meta teatralidad de una directora ortodoxa que quiere montar La Casa de Bernarda Alba pero tiene problemas y lo que tiene es una tropa de payasas. Es el teatro dentro del teatro, el intento de la mujer de mostrar el clásico de Lorca con este elenco una comedia.

“Estrenamos en 2022 y el elenco ha ido variando; han sido ocho mujeres pero ahora el ultimo elenco incluye dos hombres, por lo que el discurso se ha ido modificando por la presencia masculina”, anota Nieto Terrazas.

La tropa no tiene la culpa, destaca la también terapeuta, ha significado varias enseñanzas. Una de ellas, apunta, es la ruptura del ego, algo de “lo más generoso que te regala la técnica”, y que se refleja directamente en la puesta en escena, cuando la directora quiere montar un clásico español, haciendo al final un montaje distinto a lo que deseaba.

“Se vuelve una autocrítica de cómo una directora cae en ciertos roles, y cómo se enaltece todo lo que nos regala el clown como humanidad, a vivirnos más auténticos en el juego, en la frescura, en la relación afectuosa, que es más original y auténtica”.

Otro aspecto, continúa la creadora, es la manera en que la obra plantea la relación entre las mujeres. “Ocurre en el montaje que en algún punto estas mujeres le hacen caso a esta directora (o dictadora), quien les pide agredirse y dejarse someter, algo que ellas rompen y, representadas por una de ellas, muestran la necesidad que tienen de libertad”.

El clown, dice la experimentada payasa, es una disciplina que aporta mucho a nivel social, porque llama al espectador y al artista a mostrarse vulnerable, a darse permiso de serlo, y a liberarlo a nivel individual y grupal. Lo anterior, acota, se demuestra en piezas como Son de amor, Riñón, La ropa o Error 404 –montad al lado de Irazema Hernández-, que al ser montadas permiten ver cómo el público entra de una manera a la función y sale de otra forma, como “liberado a nivel emocional”.

“El clown que hago no tiene que ver con el payaso de la calle. Es un humor blanco comprometido que con conecta con la vulnerabilidad y la ternura. Es un humor transgresor. Estamos programados a no vulnerarnos, por lo que es bello ver como el público ríe y luego rompe a llorar, pues hay algo que se desestructura con el humor blanco y permite que se abra la emocionalidad generando la posibilidad de que se abran las emociones”, distingue Vanessa Nieto.

Afirma que su desafío como artista del clown es precisamente darle la vuelta a la furia, al enojo y a la frustración, para poder tocar el dolor, un sentimiento al que usualmente se le huye pero que es lo único que nos queda para conectar como humanidad.

De paso, resalta que el llegar a la MNT como compañía y propuesta de clown es algo significativo en la historia del teatro de Puebla, por lo que es necesario no sólo apoyar a la disciplina y sus ejecutantes, sino reconocer el trabajo sostenido que ella y las demás payasas han hecho, siendo un ejemplo de ello el festival internacional de payasas Vabieka.

“Es un estímulo a estos años de trabajo, a no soltar el deseo y seguir teniendo el afán de producir teatro y decir cosas. Es un reconocimiento, es decir que si se trabaja duro se nota, pero también es una responsabilidad fuerte porque vamos representando a Puebla”, destaca la artista.

Luego de la función del viernes 3 de octubre a las 18 horas en la sala Luis Cabrera de Casa de Cultura, aquí en Puebla, la obra La tropa no tiene la culpa se presentará el lunes 10 de noviembre en el marco de la MNT, con dos funciones: una para la comunidad teatral del país y otra para el público en general.

Destaca que la obra montada por la compañía Tropa Plú bajo la dirección de Vanessa Nieto es el único montaje de Puebla que formará parte de la edición 45 de la muestra que reunirá a 22 puestas en escena provenientes de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Hidalgo, Durango, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Veracruz, Yucatán y Puebla, con la idea de ensamblar, a través de la programación, un mosaico teatral teñido de contrastes y matices, de coincidencias y encuentros.