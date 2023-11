Critica Clínica Minerva Calderón reticencia hacia ley de declaratoria especial de ausencia

La Clínica Jurídica Minerva Calderón manifestó su extrañamiento porque el Departamento Jurídico del Congreso local combate en tribunales una sentencia de amparo que le obliga a legislar la declaratoria especial de ausencia.

Los abogados del organismo defensor de derechos humanos perteneciente a la Universidad Iberoamericana Puebla, en voz de Daniela Itzel Jiménez Cortés, responsable de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en la Clínica, manifestó que el Poder Legislativo local se ha mantenido durante casi un lustro en omisión, por su negativa a crear una norma que salvaguarde los derechos de los familiares de personas que siguen siendo buscadas.

La orden del Poder Judicial de generar una ley en materia de declaración especial de ausencia por desaparición de personas en Puebla se deriva de un par de amparos tramitados por María Eugenia Margarita Rojas García -cuya hija permanece en calidad de desaparecida desde el 13 de enero del año pasado-, quien en su calidad de abuela, buscó afiliar a su nieta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) garantizar su derecho a la salud mientras se busca a su madre.

Al respecto, la abogada expresó en entrevista: “Nos dimos cuenta que el Congreso del Estado, como autoridad responsable, había impugnado esa sentencia. Esto quiere decir que lo que busca es revertir el amparo y protección que se le dio a Maru y a su nieta para que las y los diputados tuvieran que legislar y lo que busca es que esa sentencia pierda sus efectos y no estén obligados por un mandamiento judicial a legislar”.

Jiménez Cortés abundó: “Lo que ellos argumentan (el Departamento Jurídico del Poder Legislativo) es básicamente que no hay una omisión legislativa porque por eso crearon la ley en materia de desaparición aquí en el estado de Puebla y que además ahí se hizo como referencia la declaración especial de ausencia. Sin embargo, eso no es una legislación, porque sólo hace referencia de manera muy vaga y no hay una legislación de manera profunda que establezca el procedimiento (…) entonces, prácticamente intenta desvirtuar que están en el incumplimiento. Por lo tanto, lo que hace es impugnar esta decisión buscando que la sentencia quede sin efectos y entonces ya no estén obligados como legisladores”.