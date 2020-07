Clave la preparación física en los atletas de la Umad

Uno de los mejores preparadores físicos de la Liga de la Asociación de Basquetbol Estudiantil es, sin lugar a dudas, Moisés Aguilar Flores, quien forma parte del staff de los equipos varonil y femenil de la Universidad Madero, mismos que compiten en la División 1.

Una década atrás, Moisés Aguilar Flores se integró a la comunidad maderista donde trabajó con el equipo de futbol soccer, sin embargo, con el paso del tiempo tomó la responsabilidad de preparar en el tema físico a los integrantes de los equipos de basquetbol, con los cuales, aseveró, alcanzó la madurez en su profesión.

“Después de apoyar al equipo de futbol soccer en mis inicios en la universidad, me dieron la oportunidad de integrarme al staff de los equipos de basquetbol y a diez años de distancia de formar parte de la institución puedo decir que ha sido una gran experiencia que me ha ayudado a crecer tanto a nivel personal como profesional.

En todo este trayecto me he encontrado con grandes personas, compañeros y directivos porque se convirtieron en mentores y respaldo de los procesos que llevamos a cabo con los muchachos.

Valoro lo que he vivido en Umad todo este tiempo, pero indudablemente los mejores momentos son el campeonato nacional de la Liga ABE que el equipo femenil logró en 2015 ya que la obtención del título implicó una fuerte carga emocional.

En el equipo varonil el mejor momento se presentó hace poco más de un año ya que logramos avanzar a los Ocho Grandes y ahí realmente hicimos un buen papel, demostrando con ello que el proceso que llevamos a cabo va por buen camino”.

La labor realizada con los equipos de basquetbol de la Universidad Madero llevó a Moisés Aguilar Flores a crecer en el ámbito profesional, pues la última temporada de la LNBP fue invitado a participar con el equipo Ángeles de Puebla, institución en la que se reencontró con el ex capitán maderista Manuel Yáñez.

“Pienso que todos los años que llevamos de labor con los Tigres Blancos me han dado la madurez profesional que hoy poseo. Las buenas campañas me llevaron a incursionar con Ángeles de Puebla y eso fue una gran experiencia porque además de ponerme a prueba como preparador físico, esto me permitió reencontrarme con Manuel Yáñez, ex jugador de UMAD. Fue una gran experiencia y vamos por más porque el compromiso es siempre con los jugadores para que ellos, con la preparación necesaria, den lo mejor en la cancha”, comentó el preparador físico de los Tigres Blancos Umad.