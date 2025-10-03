Clausuran estacionamiento de Plaza La Joya por no informar tarifas y negar comprobantes

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) suspendió la operación del estacionamiento Plaza La Joya, ubicado en calle 5 de Mayo número 1004, colonia Centro, San Andrés Cholula, Puebla, tras detectar irregularidades graves, como la falta de información clara y visible de las tarifas, el condicionamiento del servicio y la negativa sistemática a entregar comprobantes a los usuarios.

Durante el operativo realizado este 2 de octubre de 2025, el personal de Profeco constató que el estacionamiento no cumplía con la Ley Federal de Protección al Consumidor, al omitir la exhibición transparente de los precios, condicionar el uso del espacio y rehusarse a proporcionar recibos por el pago de los clientes. Por lo anterior, se colocaron dos sellos de suspensión y se ordenó detener sus actividades de inmediato.

La sanción se da en el marco de las revisiones que Profeco realiza tras reiteradas denuncias ciudadanas en torno a estacionamientos en Cholula.

La Plaza La Joya, situada junto a Container City, se suma a los negocios que han sido sancionados recientemente en la región. Es el segundo estacionamiento en Cholula que enfrenta esta medida en menos de un trimestre, lo que muestra una vigilancia más estricta por parte de las autoridades.

El objetivo es erradicar abusos y prácticas arbitrarias que perjudican a la ciudadanía.