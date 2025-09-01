Cuatro verificentros están clausurados por alterar el resultado de sus mediciones

La Secretaría de Medio Ambiente de Puebla, encabezada por Rebeca Bañuelos Guadarrama, mantiene clausurados cuatro verificentros ubicados en Tehuacán, Ixtacamaxtitlán, Izúcar de Matamoros y Huauchinango debido a irregularidades graves que los concesionarios no han subsanado.

Las anomalías incluyen la suplantación de vehículos y placas, manipulación de software, falta de acreditación del personal y el incumplimiento de protocolos de verificación, lo que compromete la confiabilidad del servicio y afecta el impacto ambiental positivo esperado.

De acuerdo con la funcionaria estatal, estas clausuras derivan de una política estricta para garantizar que la verificación vehicular sea fidedigna y eficaz en la protección del medio ambiente. Las irregularidades detectadas, como el fraude en placas y alteraciones en el sistema informático de medición, llevaron a la suspensión debido a la gravedad y persistencia de los incumplimientos, que impedían un servicio confiable.

La secretaria reconoció que estas clausuras generan una reducción en la capacidad operativa del programa de verificación vehicular estatal, pero subrayó que las medidas eran necesarias para evitar la simulación y la manipulación de resultados. “El servicio no era fidedigno en estos verificentros”, declaró Bañuelos Guadarrama.

Además, anunció la próxima licitación de una nueva concesión en Chachicomula de Sesma, que estaba vacante y será asignada en los próximos días. Los verificentros restantes del estado siguen bajo revisión para asegurar el cumplimiento normativo.

En relación con el avance del programa en el semestre actual, se reportó un cumplimiento de entre 40 y 45 por ciento, cifra que supera el promedio histórico pero se mantiene inferior al de ciudades como la Ciudad de México, donde el cumplimiento alcanza 70 a 80 por ciento.

La secretaria precisó que los vehículos que acudieron a los verificentros clausurados podrán continuar su calendario regular en el siguiente semestre, sin necesidad de repetir el procedimiento. Finalmente, exhortó a los automovilistas a realizar la verificación vehicular y cumplir con la normativa ambiental vigente.