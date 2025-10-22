Miércoles, octubre 22, 2025
Clausura de pozo clandestino de agua en Ajalpan genera airada protesta de vecinos

Vecinos de Ajalpan protestan durante operativo de FGR y Conagua que clausuró pozo clandestino utilizado por maquiladora textil
Vecinos de Ajalpan protestan durante operativo de FGR y Conagua que clausuró pozo clandestino utilizado por maquiladora textil.
Elizabeth Rodríguez Lezama

Ajalpan. La clausura de un pozo clandestino de agua en este municipio generó una airada protesta por parte de vecinos quienes trataron de impedir la acción por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Finalmente las dependencias clausuraron el lugar y se llevaron a 16 personas detenidas, así como tres pipas utilizadas para la extracción del líquido.​

Agentes federales irrumpieron el martes en un predio donde opera una maquiladora textil que cuenta con lavandería industrial, donde se procedió a asegurar a las personas que se encontraban en el inmueble, lo que provocó la indignación de vecinos y familiares que de inmediato se movilizaron para tratar de impedir la detención.​

Decenas de personas bloquearon las calles Flores Magón y boulevard Macuilxóchit, señalando que los detenidos solo son obreros de la maquiladora y nada tienen que ver con las acciones irregulares de la empresa, por lo cual exigían que se les dejara en libertad.​

Fueron momentos de tensión los que se vivieron en Ajalpan debido a esa intervención; sin embargo, finalmente las 16 personas aseguradas en el lugar quedaron a disposición del juez que ordenó la intervención de las dependencias, quien deberá deslindar las responsabilidades correspondientes.​

Desde hace meses la Conagua ha emprendido acciones similares en Tehuacán, sobre todo en la junta auxiliar San Lorenzo Teotipilco, donde a la fecha van seis pozos clausurados, como parte de las estrategias para frenar la sobreexplotación de las fuentes hídricas de esta región.​

La del miércoles es la primera clausura que la dependencia aplica en Ajalpan. Familiares de los detenidos expresaron que no se oponen a que las autoridades realicen su trabajo en el combate a la extracción ilegal del agua, lo único que piden es que en esa labor no afecten a personas inocentes que solo son trabajadores y desconocen la situación de las empresas para las cuales laboran.

