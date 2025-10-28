Claudio X. González perdió objetividad; busca la presidencia para beneficio personal: Armenta

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, lanzó este lunes fuertes acusaciones contra el empresario y activista Claudio X. González, señalando que su labor de oposición ha perdido toda objetividad debido a presuntas aspiraciones políticas personales.

En rueda de prensa, Armenta afirmó que González y su grupo buscan la presidencia de la República desde la oposición, y que sus señalamientos están motivados por ambiciones personales y no por un interés legítimo.

La declaración del mandatario poblano se produce tras una reciente visita de González al estado, y se centra en la supuesta injerencia política del activista en la vida pública nacional y su marcada postura contra la Cuarta Transformación (4T).

“Entendemos, es un asunto político. Ya cuando alguien dice que quiere ser candidato a la Presidencia de la República, pues ya politizó todo, ¿no? Ya perdió objetividad”, señaló de manera contundente.

Armenta vinculó directamente las acciones y críticas de la organización del empresario con una agenda electoral, afirmando que el grupo de González tiene una “inclinación política muy clara, muy marcada contra la 4T”.

El gobernador sentenció que cualquier señalamiento proveniente de este grupo tiene que ver con su “ambición política o aspiración que puede o no puede ser legítima”.

Rechazo al chantaje y la mentira

El empresario Claudio X. González estuvo este sábado en la ciudad de Puebla, para presentar la iniciativa “Salvemos la Democracia”, una propuesta de la reforma electoral oficial.

Con el respaldo de la dirigencia estatal del PAN, aseguró que esta propuesta es ciudadana y busca fortalecer la participación. Incluso, aseguró que, en Puebla, bastión de Morena, ha registrado una elevada participación que respaldan la iniciativa opositora a la Cuarta Transformación.

Al respecto, el mandatario poblano aseguró que su gobierno será “respetuoso de las aspiraciones políticas de todos”, pero deslindó de participar en lo que calificó como una estrategia de confrontación desleal.

Armenta Mier concluyó con una advertencia clara sobre la respuesta de su administración ante lo que considera ataques injustificados.