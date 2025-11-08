Sábado, noviembre 8, 2025
NoticiasNacional

Opositores creyeron que me iban a derrotar por ser mujer: Sheinbaum

Opositores creyeron que me iban a derrotar por ser mujer: Sheinbaum
La Jornada

Tepic, Nay. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló durante su visita a Nayarit que sus opositores creyeron que la iban a derrotar solo por ser mujer, pero que no fue así.

“Pensaron ‘no, es que como es mujer, la van a derrotar’, pues no, las mujeres somos fuertes, somos valientes y además estamos siempre cerca del pueblo”, recalcó.

Por su parte, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, le externó su respaldo:

No vamos a dejarla sola”, aseguró el morenista durante la entrega de Escrituras y Mejoramiento de Vivienda en la entidad, evento encabezado por la mandataria.

“Sabemos que estos días ha habido embestidas de grupos minoritarios que se sienten lastimados en sus intereses. Nosotros, por el contrario, avalamos, respaldamos y seguiremos yendo al lado de usted hasta donde sea necesario, porque la justicia que usted ha logrado en México en tan solo un año es continuar con un proyecto social construido desde hace siete años”, precisó.

Arropada por decenas de personas que desde temprana hora se dieron cita en las canchas de básquet del parque La Loma, en Tepic, los nayaritas recibieron escrituras de sus viviendas tras años de pagos puntuales al Infonavit y Fovissste, deudas que —se dijo— en sexenios pasados se volvieron impagables.

En su intervención, Sheinbaum Pardo llamó a las cosas por su nombre:

Se dedicaron a robarle al trabajador, a la trabajadora”, dijo, y agregó que los desalojos son cosa del pasado. Precisó que actualmente, 5 millones de beneficiarios del Infonavit han visto reducida drásticamente su deuda.

La presidenta agradeció al gobernador Navarro Quintero por su entrega y trabajo conjunto con el Gobierno Federal, cuyo objetivo —dijo— es mejorar la calidad de vida de millones de mexicanos.

Temas

Más noticias

Nacional

Vinculan a proceso a Uriel Rivera por agresión a la presidenta Claudia Sheinbaum

La Jornada -
Ciudad de México. Un juez de control determinó vincular a proceso a Uriel Rivera por el delito de abuso sexual en contra de la...
Nacional

Marchan miles por la paz; no nos vamos a ir de Michoacán: Sheinbaum

La Jornada -
Uruapan, Mich. Hay quien dice que llegó todo el pueblo… a saber, pero fueron miles y miles quienes paralizaron esta ciudad. Salieron a las...

Últimas

Últimas

Relacionadas

PAN Tlaxcala presenta nuevos comités directivos municipales; 70% liderados por mujeres

Dania Corona Muñoz -
El Partido Acción Nacional (PAN) en Tlaxcala presentó a sus nuevas presidentas y presidentes electos de los comités directivos municipales, en un acto en...

Redistribuir sin producir es condenarse

José Romero
Una izquierda moderna debe reducir desigualdades sin renunciar al crecimiento. En México y América Latina la justicia social se ha intentado vía gasto corriente...

Al grito de “Palestina libre”, el rap de Residente hace cimbrar al Zócalo de la CDMX

La Jornada -
Ciudad de México. La música, la resistencia y la conciencia social se respiraron anoche en el Zócalo capitalino. Con el arma desenvainada de la...

Más noticias

Vinculan a proceso a Uriel Rivera por agresión a la presidenta Claudia Sheinbaum

La Jornada -
Ciudad de México. Un juez de control determinó vincular a proceso a Uriel Rivera por el delito de abuso sexual en contra de la...

Marchan miles por la paz; no nos vamos a ir de Michoacán: Sheinbaum

La Jornada -
Uruapan, Mich. Hay quien dice que llegó todo el pueblo… a saber, pero fueron miles y miles quienes paralizaron esta ciudad. Salieron a las...

“Gracias Presidenta”, Emmanuel Macron se despide de Sheinbaum y concluye visita oficial a México

La Jornada -
Ciudad de México. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, culminó su visita a México agradeciendo en redes sociales a la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025