Opositores creyeron que me iban a derrotar por ser mujer: Sheinbaum

Tepic, Nay. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló durante su visita a Nayarit que sus opositores creyeron que la iban a derrotar solo por ser mujer, pero que no fue así.

“Pensaron ‘no, es que como es mujer, la van a derrotar’, pues no, las mujeres somos fuertes, somos valientes y además estamos siempre cerca del pueblo”, recalcó.

Por su parte, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, le externó su respaldo:

“No vamos a dejarla sola”, aseguró el morenista durante la entrega de Escrituras y Mejoramiento de Vivienda en la entidad, evento encabezado por la mandataria.

“Sabemos que estos días ha habido embestidas de grupos minoritarios que se sienten lastimados en sus intereses. Nosotros, por el contrario, avalamos, respaldamos y seguiremos yendo al lado de usted hasta donde sea necesario, porque la justicia que usted ha logrado en México en tan solo un año es continuar con un proyecto social construido desde hace siete años”, precisó.

Arropada por decenas de personas que desde temprana hora se dieron cita en las canchas de básquet del parque La Loma, en Tepic, los nayaritas recibieron escrituras de sus viviendas tras años de pagos puntuales al Infonavit y Fovissste, deudas que —se dijo— en sexenios pasados se volvieron impagables.

En su intervención, Sheinbaum Pardo llamó a las cosas por su nombre:

“Se dedicaron a robarle al trabajador, a la trabajadora”, dijo, y agregó que los desalojos son cosa del pasado. Precisó que actualmente, 5 millones de beneficiarios del Infonavit han visto reducida drásticamente su deuda.

La presidenta agradeció al gobernador Navarro Quintero por su entrega y trabajo conjunto con el Gobierno Federal, cuyo objetivo —dijo— es mejorar la calidad de vida de millones de mexicanos.