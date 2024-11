Claudia Sheinbaum inicia actividades en la Cumbre del G20

Río de Janeiro, Brasil. A las 09:45, hora local, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo arribó al Museo de Arte Moderno para participar en la Cumbre del G20, que reúne a las principales economías del mundo. Fue recibida por su par, el anfitrión Luiz Inácio Lula da Silva, y su esposa Rosãngela.

Dos besos sellaron el encuentro entre estos dos líderes latinoamericanos progresistas. El mandatario colocó a la mexicana en medio de él y su esposa para la foto oficial. El primero de octubre pasado, Lula estuvo en México, como invitado a la toma de posesión de la mandataria mexicana.

La reunión, bajo la premisa de construir un mundo más justo y sustentable, se realiza en medio de un gran despliegue de seguridad. En torno al museo, y hoteles donde fueron hospedados los jefes participantes, sobresalen los tanques y efectivos militares.

Boas vindas à presidenta do México, @Claudiashein, na Cúpula do G20 no Brasil. pic.twitter.com/gVGHHwyRo8

— Lula (@LulaOficial) November 18, 2024