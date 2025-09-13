Agradece Sheinbaum colaboración de Paraguay en captura de Hernán Bermúdez

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo agradeció al presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios, su colaboración en la detención de Hernán Bermúdez, ex secretario de seguridad del gobierno de Tabasco, líder de la organización criminal conocida como La Barredora, dedicada a actividades de extorsión y tráfico de personas y drogas. La mandataria resaltó que está vinculado por delincuencia organizada.

“Nuestra estrategia de atención a las causas y cero impunidad disminuye la violencia en nuestro país”, señaló la mandataria en redes, en respuesta a un mensaje del mandatario.

En su cuenta de X, Peña Palacios escribió: “Hoy dimos un golpe contundente al crimen organizado transnacional. La captura de Hernán Bermúdez Requena, alias El Abuelo, uno de los capos más buscados de México y aliado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue posible gracias al trabajo coordinado de la SENAD, la Policía Nacional, el Ministerio Público, la SEPRELAD y la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI), en estrecha cooperación con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de México”.

El presidente de Paraguay reconoció y “valoro el compromiso de la presidenta de México, @Claudiashein, cuya cooperación fue clave para alcanzar este gran logro”. Paraguay “no será refugio de criminales y seguirá firme en la lucha contra el crimen organizado”, resaltó.

También puedes leer: Cae en Paraguay ex jefe de Seguridad de Adán Augusto López en Tabasco.